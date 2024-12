Film "Chopin, Chopin!" jak nietrudno się domyślić opowiada historię naszego genialnego muzyka. Jak wynika z opisu dystrybutora produkcja będzie opowiadała o tym, jak nieuleczalnie chory stara się wykorzystać w pełni czas, który mu pozostał.

Film "Chopin, Chopin". O czym jest?

Historia ma skupić się na wybranych fragmentach z biografii Fryderyka Chopina. Tych intymnych oraz mało znanych. W głównej roli zobaczymy Eryka Kulma jr. Zdjęcia kręcone są m.in. we Francji a dokładnie w Bordeaux oraz w Hiszpanii na Majorce. W Polsce ekipa pracować będzie w województwach dolnośląskim, lubuskim, łódzkim oraz mazowieckim.

Produkcja szuka statystów do filmu "Chopin, Chopin!"

W dniach 11, 12, 15, 16 i 17 grudnia plan będzie się mieścił we Wrocławiu. Okazuje się, że w filmie można wystąpić w roli statysty. Właśnie ogłoszony został casting.

Zapraszamy do udziału w największej polskiej fabularnej produkcji historycznej realizowanej w tym roku, pt. "CHOPIN, CHOPIN!". Panie i Panów w wieku 18-75 lat, którzy jako STATYŚCI wcielą się w postacie arystokracji, wojskowych, mieszczan oraz służby - czytamy w ogłoszeniu.

Tyle można zarobić na planie filmu "Chopin, Chopin!"

Ile można zarobić na planie "Chopin, Chopin!"? MKM Studio informuje, że to 130 zł za dzień zdjęciowy. Dodatkowo płatny jest udział w przymiarkach, w innym terminie, niż zdjęcia. Stawka to 65 zł.

Aby zostać statystą w filmie "Chopin, Chopin!" trzeba spełnić jeden warunek. Ekipa odtwarza lata 40. XIX wieku, więc wygląd statystów musi wpisywać się w ówczesne kanony. Dlatego też panowie nie mogą mieć "współczesnych fryzur", nie mogą być łysi i mieć tatuaży w widocznych miejscach.

Tego wymaga od statystów produkcja "Chopin, Chopin!". Chodzi o rozmiar

Wymagania produkcja ma także wobec kobiet. Te również mają nie mieć współczesnych fryzur. Preferowane włosy to te do ramion i nie farbowane na "agresywne" kolory. Statystki potrzebne do filmu to także te "bez ingerencji chirurgii plastycznej na twarzy, przedłużanych rzęs, makijażu permanentnego, widocznych tatuaży, wydłużonych paznokci". Produkcja ma również wymagania co do sylwetki. Prosimy, żeby nie zgłaszały się panie powyżej rozmiaru L i panowie powyżej rozmiaru XL - czytamy w ogłoszeniu.

Film "Chopin, Chopin!" ma być kręcony do końca grudnia br. Premiera filmu zaplanowana jest na 2025 rok. Autorem zdjęć jest Michał Sobociński. W filmie oprócz Eryka Kulma jr. gra francuski aktor Lambert Wilson, który wcielał się w Króla Ludwika Filipa I.