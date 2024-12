Dwa lat temu film "Jeszcze przed świętami" był jednym z najchętniej oglądanych tytułów na polskim Netfliksie. Choć nie wszystkim przypadł do gustu, cieszył się sporym zainteresowaniem.

"Jeszcze przed świętami". O czym jest ten film?

Główna bohaterka filmu "Jeszcze przed świętami" to 30-letnia kurierka Marysia. Prywatnie samotna mama. Jeden z jej współpracowników złośliwie zamienia jej paczki, przez co dziewczyna nie jest w stanie dostarczyć ich na czas. Marysia musi ratować sytuację. Żeby tego było mało do jej samochodu wsiada natrętny klient Krzysiek, który chce koniecznie odebrać swoją przesyłkę.

Obsada filmu "Jeszcze przed świętami"

W rolę Marysi wcieliła się Monika Frajczyk, Krzyśka zagrał Piotr Pacek. Na ekranie partnerują im m.in. Dorota Kolak, Mirosław Baka i Łukasz Simlat. Za reżyserię odpowiadają Aleksandra Kułakowska i Maciej Prykowski, którzy wraz z Marią Pułaską-Białkowską są również autorami scenariusza.

Kiedy i o której film "Jeszcze przed świętami" pokaże TVN?

Internauci doceniali, że "Jeszcze przed świętami" to nie komedia w stylu "Listów do M.". Wciąż można oglądać ją na Netflixie, ale w sobotę (21 grudnia) o godz. 19:30 pokaże ją TVN a także w Wigilię (24 grudnia) o godz. 16:40.