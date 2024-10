Serial "Krew z krwi" spotkał się przed laty z bardzo dobrymi recenzjami. Pierwszy sezon powstał wiosną 2012 roku dla Canal+ i reżyserował go Xawery Żuławski. Prawa do jego emisji kupiła TVP. Można go było oglądać na przełomie 2013/2014 roku. Stał się hitem a przed telewizorami w niedzielne wieczory gromadził średnio 2 mln widzów.

O czym jest serial "Krew z krwi"?

Serial "Krew z krwi" opowiada historię Carmen Rota-Majewskiej, w którą wciela się Agata Kulesza. Kobieta mieszka na Wybrzeżu, wychowuje trójkę dzieci, spotyka się z przyjaciółkami i wiedzie pozornie poukładane życie. Jej ojciec to emerytowany boss mafii a mąż i brat zajmują się przemytem papierosów. Gdy jej mąż ginie w zamachu, Carmen zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów.

Agata Kulesza, którą dziś wielu widzów podziwia za rolę Alicji w serialu "Skazana", już wtedy stworzyła wyrazistą i jedną z najlepszych ról w serialowych produkcjach. U jej boku widzowie mogli oglądać znanego i zapamiętanego z roli Bohuna w filmie "Ogniem i mieczem" - Aleksandra Domogarowa. W serialu "Krew z krwi" wcielił się w zbira rosyjskiej mafii.

Kiedy premiera trzeciego sezonu "Krew z krwi"?

Drugi sezon postanowiła wyprodukować TVP. Jego premiera odbyła się w 2015 roku. Już niebawem rozpoczną się zdjęcia do trzeciego sezonu. Widzowie musieli czekać na niego 10 lat, choć przymiarki do kontynuacji odbyły się już wcześniej. Serial miał wrócić jeszcze za poprzedniej ekipy, ale Kulesza nie chciała grać dla TVPiS - twierdzi jeden z informatorów "Presserwisu".

Premiera trzeciego sezonu serialu "Krew z krwi" planowana jest na wiosnę 2025 roku.Carmen wyjdzie z zakładu karnego dla kobiet i zacznie uczciwe życie żony i matki. Jednak marzenia kobiety o spokoju, z dala od mafijnych interesów, szybko zostają pogrzebane - czytamy w opisie fabuły.

Dwa pierwsze sezony serialu "Krew z krwi" dostępne na Netfliksie

Dwa pierwsze sezony serialu "Krew z krwi" postanowił zamieścić na swojej platformie Netfliks. Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Produkcja z Agatą Kuleszą w głównej roli od razu znalazła się na samym szczycie najchętniej oglądanych serialowych produkcji.