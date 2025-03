Thriller "Rozgrzeszenie" jest do wypożyczenia w cyfrowej wersji w serwisach Player (za 18 zł), Premiery CANAL+ (15,99 zł), Polsat Box Go (15 zł) oraz – najtaniej – Rakuten TV (14,99 zł), gdzie od razu trafił do TOP 5 najchętniej wypożyczanych filmów, ustępując tylko oscarowym hitom, jak "Anora" czy "Konklawe", oraz familijnym superprodukcjom, jak "Mufasa: Król Lew" i "Vaiana 2".

Kto stoi za filmem?

"Rozgrzeszenie" wyreżyserował Hans Petter Moland, który miał okazję pracować już z Neesonem na planie komedii kryminalnej "Przykładny obywatel". Scenariusz napisał Tony Gayton ("Jezioro Salton").

Główną rolę gra Liam Neeson ("Kinsey", "Lista Schindlera", "Przetrwanie"), a partnerują mu Daniel Diemer ("Więcej niż myślisz", "Most zbrodni"), Javier Molina ("Tacy jesteśmy", "Reminiscencja"), Jimmy Gonzales ("House of Cards", "Flamin' Hot: Smak Sukcesu"), Ron Perlman ("Hellboy", "Ręka Boga", "Piękna i Bestia"), Brian A. White ("Miasto złodziei", "Manchester by the Sea", "Pakt z diabłem") oraz Yolonda Ross ("The Chi", "The Get Down", "Antwone Fisher", "Więzienny blues") i Frankie Shaw ("Niezwyciężony").

O czym jest film?

Doświadczony gangster (Liam Neeson), do tej pory niezawodny i skuteczny, zaczyna odczuwać skutki długotrwałego stresu i życia na krawędzi. Pojawiają się niepokojące objawy, które skłaniają go do porzucenia dotychczasowego stylu życia i odnowienia relacji z rodziną. Zerwanie więzi z bezwzględnym i gotowym na wszystko przeciwnikiem jakim jest mafia, okaże się trudniejsze niż myślał. Mężczyzna ściąga niebezpieczeństwo na siebie i bliskich. Czy, zdradzony przez wspomnienia i dawnych sojuszników, znajdzie sposób na zmazanie grzechów mrocznej przeszłości?