Klasyki polskiej kinematografii będzie można obejrzeć w kinach studyjnych w całej Polsce – zaplanowanych jest już prawie 40 seansów, a ich liczba rośnie.

Kultowe filmy w nowej formule

Ogólnopolska dystrybucja filmów z autorskimi narracjami to efekt współpracy Stowarzyszenia Kin Studyjnych i Festiwalu Korelacje, w ramach którego dzieła polskiej kinematografii prezentowane są w nowatorskiej formule – fabułom towarzyszy komentarz stworzony przez zaproszonych do projektu mistrzów i mistrzyń słowa. To rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, interpretowania go w swobodny, często emocjonalny sposób, dzięki czemu wszyscy – także osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu – oglądają film oczami narratora – tłumaczy Piotr Krzykwa, dyrektor Festiwalu Korelacje.

Tournée to także świetna okazja do tego, aby po raz kolejny lub też dopiero pierwszy zobaczyć na dużym ekranie polskie filmy z lat 60., 70. czy 80. Autorskie narracje umożliwiają odczytanie filmowych dzieł na nowo, przez pryzmat współczesnej kultury i często innych już standardów, ale zawsze z humorem i pewną dawką nostalgii. Wierzymy gorąco, że pokazy wzbudzą znów w widzach modę na często oldskulowe już kino i będą okazją do zagłębiania się w historię polskiej kinematografii – mówi Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

"To tylko Rock" na dobry początek

Tournée rozpocznie się premierowym pokazem "To tylko Rock" w warszawskim kinie Luna z udziałem reżysera Pawła Karpińskiego i Doroty Masłowskiej, autorki narracji do filmu.

Pokaz filmu Pawła Karpińskiego, reżysera seriali "Klan" czy "W labiryncie", który otwierał zeszłoroczny Festiwal Korelacje, zainauguruje również ogólnopolską trasę festiwalu, a jednocześnie będzie częścią dni otwarcia stołecznego kina Luna. Narracja Doroty Masłowskiej poprowadzi publiczność przez meandry polskiej sceny rockowej lat osiemdziesiątych – w filmie występują Lady Pank, Dezerter czy Oddział Zamknięty. Podczas seansu, 7 marca o godz. 20:00, w kinie Luna obecni będą Paweł Karpiński oraz Dorota Masłowska.

Dla nas pokaz ten stanowić będzie swoistą klamrę niebytu kina Luna, ponieważ jednym z ostatnich pokazów, który odbył się w tym kinie przez zamknięciem, w czerwcu 2024 roku, była "Wilczyca" z narracją Doroty Masłowskiej, która, notabene, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – dodaje Marlena Gabryszewska.

Tego samego dnia "To tylko Rock" będzie można obejrzeć w warszawskiej Kinotece oraz w poznańskim kinie Rialto, a w kolejnych dniach także w Krakowie, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku i ponownie w stolicy.

Filmy z komentarzami mistrzów słowa

Do dystrybucji trafi łącznie 6 polskich produkcji pełnometrażowych wzbogaconych o komentarze Doroty Masłowskiej, Artura Andrusa, Filipa Zawady i Agnieszki Wolny-Hamkało, w tym 4 premiery z zeszłorocznego Festiwalu Korelacje, oraz zestaw czarno-białych filmów niemych (m.in. braci Lumière) z narracjami Bartka Kędzierskiego, reżysera i scenarzysty serialu "Włatcy Móch". Widzowie ponownie będą mieli okazję obejrzeć na dużym ekranie kultową już "Wilczycę" Marka Piestraka w interpretacji Doroty Masłowskiej oraz "Trzeba zabić tę miłość" Janusza Morgensterna z narracją Agnieszki Wolny-Hamkało. W maju oba filmy trafią również na platformę kin studyjnych mojeekino.pl.

Lista filmów biorących udział w tournée

W ramach trasy po Polsce widzowie zobaczą następujące dzieła:

"To tylko Rock" , reż. Paweł Karpiński, 1983 , autorska narracja: Dorota Masłowska

, reż. Paweł Karpiński, 1983 , autorska narracja: Dorota Masłowska "Chudy i inni" , reż. Henryk Kluba, 1966 , autorska narracja: Artur Andrus / premiera

, reż. Henryk Kluba, 1966 , autorska narracja: Artur Andrus / premiera "Walkower" , reż. Jerzy Skolimowski, 1965, autorska narracja: Filip Zawada / premiera

, reż. Jerzy Skolimowski, 1965, autorska narracja: Filip Zawada / premiera "Marcowe migdały" , reż. Radosław Piwowarski, 1989 , autorska narracja: Agnieszka Wolny-Hamkało

, reż. Radosław Piwowarski, 1989 , autorska narracja: Agnieszka Wolny-Hamkało "Wilczyca" , reż. Marek Piestrak, 1982, autorska narracja: Dorota Masłowska

, reż. Marek Piestrak, 1982, autorska narracja: Dorota Masłowska "Trzeba zabić tę miłość" , reż. Janusz Morgenstern, 1972, autorska narracja: Agnieszka Wolny-Hamkało

, reż. Janusz Morgenstern, 1972, autorska narracja: Agnieszka Wolny-Hamkało "Włatcy Móch w kinie", kino nieme z lat 1895-1908; zestaw krótkich metraży, w tym dzieł braci Lumière, autorska narracja: Bartek Kędzierski

Szczegóły i aktualna lista seansów

Dystrybucja filmów z narracjami obejmie kina w całej Polsce należące do programu Sieci Kin Studyjnych. Już teraz zaplanowanych jest kilkadziesiąt seansów, w tym przegląd filmów z Festiwalu Korelacje w najstarszym polskim kinie Pionier 1907 w Szczecinie. Krótkie metraże z głosami bohaterów "Włatców Móch" oglądać będzie można od 7 marca m.in. w Warszawie, Krakowie, Ciechanowie czy Bochni. "Chudy i inni" Henryka Kluby, czyli poetycka ballada o robotnikach-awanturnikach z kompozycjami Wojciecha Kilara i głosem Zdzisławy Sośnickiej oraz mistrzowską narracją Artura Andrusa, będzie podróżować po kinach studyjnych (Szczecin, Łowicz, Elbląg, Katowice, Warszawa) od 16 marca. "Walkower" Jerzego Skolimowskiego z minimalistyczną, uważną, pełną symboli narracją Filipa Zawady trafi do Łowicza, a słodko-gorzkie "Marcowe migdały" Radosława Piwowarskiego opowiedziane przez Agnieszkę Wolny-Hamkało pokazane będą w warszawskim kinie Elektronik. "To dopiero początek ogólnopolskiej trasy filmów z autorskimi narracjami" – zapowiadają autorzy inicjatywy.

Aktualną listę seansów śledzić można na stronach stowarzyszeniekinstudyjnych.pl oraz korelacje.org.pl.