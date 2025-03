Timeless Film Festival Warsaw odbędzie się w dniach 7-14 kwietnia 2025 roku.

Historia polskiego kina

Historia Daniela Olbrychskiego to historia polskiego kina. Przed kamerą zadebiutował w roku 1963, jako kapral Koral w wojennym dramacie "Ranny w lesie" Janusza Nasfetera, ale jego pierwszą wielką rolą był Rafał Olbromski z "Popiołów" Andrzeja Wajdy. Reżyserowi polecił go Jan Kreczmar, rektor stołecznej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, w której studiował Olbrychski ("Tu jest tylko jeden chłopiec, który wchodzi w grę. Niech pan nikogo innego nie szuka" – miał powiedzieć Wajdzie Kreczmar). A sam Andrzej Wajda był zachwycony energią emanującą z młodego aktora. Ta znajomość przetrwała zresztą lata; Olbrychski pojawiał się u Wajdy kilkunastokrotnie, m.in. w nominowanych do Oscara "Ziemi obiecanej" i "Pannach z Wilka".

Reklama

Ale grał też udręczonych wewnętrznymi rozterkami bohaterów kina moralnego niepokoju ("Struktura kryształu" i "Życie rodzinne" Krzysztofa Zanussiego), pojawił się w wybitnym tryptyku śląskim Kazimierza Kutza ("Sól ziemi czarnej"), występował u Janusza Morgensterna, Piotra Szulkina, Jerzego Antczaka, Krzysztofa Kieślowskiego, Lecha Majewskiego, Agnieszki Holland… Zagrał we wszystkich trzech częściach filmowej adaptacji "Trylogii" Henryka Sienkiewicza, a jego kreacja Kmicica w "Potopie" wywołała ogólnonarodową histerię; Olbrychski wspominał po latach, że ludzie wyzywali go, grozili mu pobiciem i wychodzili z tramwaju na jego widok – tak bardzo nie chcieli, żeby zagrał Sienkiewiczowskiego bohatera.

Reklama

Kariera zagraniczna Olbrychskiego

Jako jeden z niewielu krajowych aktorów regularnie pojawiał się też w kinie zagranicznym – m.in. w "Blaszanym bębenku" Volkera Schlöndorffa, "Jednych i drugich" Claude'a Leloucha, "Nieznośnej lekkości bytu" Philipa Kaufmana czy "Salt" Phillipa Noyce'a, gdzie zagrał u boku Angeliny Jolie.

"To pokazuje, jak wszechstronnym aktorem jest Olbrychski – tak samo wiarygodny jako bohater filmowej wersji literackiego klasyka, jak i rozedrgany, poszukujący miłości dwudziestolatek, któremu przyszło wchodzić w dorosłość podczas głębokiej komuny. Jako młody bokser, XIX-wieczny właściciel fabryki czy też współczesny rosyjski agent. A poza tym Daniel Olbrychski jest w polskim kinie praktycznie od zawsze. W końcu debiutował… 62 lata temu!" – czytamy w informacji prasowej.

Retrospektywa "Twarzą w twarz z legendą"

Do programu retrospektywy Daniel Olbrychski wybrał 19 pełnometrażowych filmów i pięć spektakli Teatru Telewizji. W programie Timeless Film Festival Warsaw znajdzie się osiem tytułów, a kolejnych 12 i pięć spektakli zostanie pokazanych w kinie Iluzjon po zakończeniu festiwalu. Daniel Olbrychski i twórcy związani z prezentowanymi filmami spotkają się z publicznością.

Szczegółowy program przeglądu

W ramach retrospektywy "Daniel Olbrychski: twarzą w twarz z legendą" zostaną zaprezentowane:

Filmy:

"Popioły" (reż. Andrzej Wajda, Polska 1965)

"Małżeństwo z rozsądku" (reż. Stanisław Bareja, Polska 1966)

"Jowita" (reż. Janusz Morgenstern, Polska 1967)

"Wszystko na sprzedaż" (reż. Andrzej Wajda, Polska 1968)

"Krajobraz po bitwie" (reż. Andrzej Wajda, Polska 1970)

"Agnus Dei" (Égi bárány, reż. Miklós Jancsó, Węgry 1970)

"Jedni i drudzy" (Les uns et les autres, reż. Claude Lelouch, Francja 1981)

"Blaszany bębenek" (Die Blechtrommel, reż. Volker Schlöndorff, Francja, Jugosławia, Polska, RFN 1979)

"Upadek Italii" (Pad Italije, reż. Lordan Zafranović, Jugosławia 1981)

"Piłat i inni" (Pilatus und andere – Ein Film für Karfreitag, reż. Andrzej Wajda, RFN 1972)

"Życie rodzinne" (reż. Krzysztof Zanussi, Polska 1970)

"Róża Luksemburg" (Rosa Luxemburg, reż. Margarethe von Trotta, RFN, Czechosłowacja 1986)

"Rycerz" (reż. Lech Majewski, Polska 1980)

"Wizja lokalna 1901" (reż. Filip Bajon, Polska 1980)

"Ga, ga. Chwała bohaterom" (reż. Piotr Szulkin, Polska 1985)

"Bokser" (reż. Julian Dziedzina, Polska 1967)

"Kung fu" (reż. Janusz Kijowski, Polska 1979)

"Dekalog III" (reż. Krzysztof Kieślowski, Polska 1988)

"Pestka" (reż. Krystyna Janda, Polska 1995)

Spektakle telewizji: