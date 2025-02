"Ocet jabłkowy" zameldował się platformie Netflix od razu w TOP 5 najchętniej oglądanych seriali.

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserował Jeffrey Walker ("Spryciarz"). Pomysłodawczynią jest Samantha Strauss ("Dance Academy"), która napisała scenariusz wespół z Anyą Beyersdorf ("Fake") i Angelą Betzien ("Total Control"). Inspirację stanowiła książka "The Woman Who Fooled the World" autorstwa Beau Donelly'ego i Nicka Toscano.

Reklama

Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Liz Watts, Helen Gregory, Emile Sherman i Iain Canning z See-Saw Films, Samantha Strauss i Louise Gough z Picking Scabs oraz Kaitlyn Dever ("Nie ocali cię nikt", nadchodzący 2. sezon "The Last of Us"), która jest także gwiazdą filmu.

Producentką jest Yvonne Collins, współproducentką - Libby Sharpe z See-Saw Films, a współproducentami wykonawczymi - Jeffrey Walker i Simon Gillis z See-Saw Films.

W obsadzie poza Kaitlyn Dever znaleźli się Alycia Debnam-Carey ("Epicentrum"), Aisha Dee ("Dziewczyny nad wyraz"), Tilda Cobham-Hervey ("Monkey Man"), Mark Coles Smith ("Ostatni kurs do Darwin"), Ashley Zukerman ("Sukcesja"), Susie Porter ("Maska małpy"), Matt Nable ("Riddick"), Phoenix Raei ("Nocny agent"), Chai Hansen ("Nocne niebo"), Rick Davies, Kieran Darcy-Smith ("Partnerska rozgrywka"), Catherine McClements ("Szczury nabrzeża") oraz Essie Davis ("Jeden dzień").

Reklama

O czym jest serial?

Zainspirowany prawdziwą historią "Ocet jabłkowy" z Kaitlyn Dever w roli głównej opowiada o australijskiej influencerce wellness, która twierdzi, że wyleczyła śmiertelnego raka mózgu poprzez zdrowe odżywianie i dbanie o dobre samopoczucie. Bohaterka nigdy jednak nie została zdiagnozowana ani wyleczona ze złośliwego guza mózgu. Historią swojej choroby dzieli się ze światem za pośrednictwem mediów społecznościowych, opracowanej przez siebie aplikacji mobilnej i w wydanej książce kucharskiej.

Ciekawie jest spojrzeć na to, jak media wykorzystują jedzenie jako broń przeciwko nam. Jak bardzo pragniemy pożywienia, które jednocześnie staje się przywilejem. Jak kosztowne jest staranie się o dobre samopoczucie – opowiada Samantha Strauss, twórczyni serialu.

Oprócz Belli poznajemy również Millę (Alycia Debnam-Carey) – rywalkę głównej bohaterki z własnym imperium żywieniowym, Chanelle (Aisha Dee) – przyjaciółkę Milli, która spotyka Bellę na imprezie oraz Lucy (Tilda Cobham-Hervey) – dziewczynę, która faktycznie zmaga się z rakiem i jest zauroczona wizjami dwóch influnecerek. Los wszystkich czterech kobiet obraca się wokół wiary (lub wykorzystania tej wiary) w moc, która drzemie w zdrowej żywności.