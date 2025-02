Serial "Miłość na zabój" ("Love You to Death" / "A muerte") zadebiutował w Apple TV+ w środę, 5 lutego 2025 roku, wraz z dwoma pierwszymi odcinkami, a trzeci odcinek pojawi się w środę 12 lutego – finał serialu zaplanowano na środę 12 marca.

O czym jest serial?

"Miłość na zabój" z miejsca wskoczyła do TOP 25 platformy Apple TV+.

Serial opowiada historię Raúla (Joan Amargós), który nawiązuje kontakt z niezależną i spodziewającą się dziecka Martą (Verónica Echegui), po tym jak zdiagnozowano u niego raka serca. Znają się od czasów dzieciństwa, a los chciał, że ponownie zaprzyjaźniają się i zaczynają testować swoje przekonania na temat miłości. Czy bojąca się zobowiązań Marta może się zakochać? Czy Raúl spotka miłość swojego życia?

"To serial, który poruszy każdego" – opiniuje Uno TV.

Kto stoi za serialem?

W obsadzie znaleźli się również Paula Malia ("Valeria"), Cristian Valencia ("Barcelona Christmas Night"), Claudia Melo ("Love is Forever"), Roger Coma ("Grand Hotel"), Joan Solé ("Cardo"), Julián Villagrán ("The Snow Girl") i David Bagés ("The Last Night at Tremore Beach").

"Miłość na zabój" to serial stworzony i wyreżyserowany przez Daniego de la Ordena, a producentami wykonawczymi są Montse Garcia ("La Ruta," "Alba," "The Age of Anger"), Ana Eiras ("Crazy About Her") i Elena Bort ("Ana Tramel. El juego"). Serial jest produkcją Atresmedia TV we współpracy z Sábado Películas, DeAPlaneta i Playtime Movies.

Hiszpańskie seriale

"Miłość na zabój" ("Love You to Death") dołącza do rosnącej oferty uznanych seriali anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych na Apple TV+ takich jak wielokrotnie nagradzanej nagrodą Imagen komedii "Acapulco" z udziałem laureata nagrody SAG Eugenio Derbeza, uznanego kryminału "Women in Blue" ("Las Azules") z nominowaną do nagrody Ariel Bárbarą Mori, oraz serialu zainspirowanym bestsellerową powieścią o tym samym tytule autorstwa nagradzanej autorki Sandry Barnedy "Land of Women" ("Tierra de Mujeres") z udziałem Evy Longorii oraz w roli producentki wykonawczej, dramatu medycznego "Midnight Family" ("Familia de Medianoche") opartego na nagradzanym dokumencie "Familia de Medianoche," stworzonym dla telewizji przez laureata nagrody Ariel Gibrána Portelę i Julio Rojasa, oraz "Tú También lo Harías" ("You Would Do It Too"), trzymającego w napięciu nowego thrillera z udziałem Any Polvorosy, Michelle Jenner, Pablo Molinero i José Manuela Pogi.