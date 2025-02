Już dawno żaden dreszczowiec nie miał tak dobrej prasy. Niektórzy nazywają go wręcz "najlepszym thrillerem roku". Mowa o filmie "The Order: Ciche braterstwo", który – nomen omen – po cichu pojawił się w ofercie jednej z czołowych platform streamingowych. Co nie przeszkodziło mu od razu zostać numerem 1. Gdzie można obejrzeć chwalone dzieło?