Juliusz Machulski to jeden z bardziej znanych i uznanych polskich reżyserów. Na swoim koncie ma kilka komedii uznawanych od lat za kultowe. Wśród nich są m.in. "Vabank", "Seksmijsa", "Kiler" czy "Kingsajz".

To właśnie ten ostatni film już dziś, czyli w piątek 8 sierpnia br. wyemituje TVP1. Jest to seans obowiązkowy dla tych, którzy uwielbiają polskie komedie a zwłaszcza te w reżyserii Machulskiego. Podobnie, jak filmy Barei, "Kingsajz" jest tą produkcją, którą można oglądać kilka a nawet kilkadziesiąt razy.

"Kingsajz". Kiedy powstał ten film?

"Kingsajz" to kultowa komedia PRL, którą Juliusz Machulski nakręcił w 1987 roku. Premiera tego filmu odbyła się w 1988 roku. Reżyser scenariusz tej produkcji napisał razem z Joanną Hartwig-Sosnowską. Scenografię stworzył Janusz Sosnowski a muzykę skomponował Krzesimir Dębski.

Poza samą fabułą, najbardziej zapamiętanym elementem komedii "Kingsajz" jest piosenka promująca film "Zmysły precz!", którą zaśpiewała przyszła wówczas żona kompozytora - Anna Jurksztowicz.

"Kingsajz". Kto gra w filmie" Obsada

Juliusz Machulski w filmie "Kingsajz" obsadził prawdziwe gwiazdy polskiej sceny. W główną rolę Ola wcielił się Jacek Chmielnik, a oprócz niego w produkcji wystąpili:

Jerzy Stuhr - Nadszyszkownik Kilkujadek

Katarzyna Figura - Ala

Grzegorz Heromiński - Adaś Haps

Joachim Lamża - Zyl

Maciej Kozłowski - Waś

Jan Machulski - Kwintek

Leonard Pietraszak - Kramerko

"Kingsajz". O czym jest ten film?

Komedia "Kingsajz" opowiada historię magicznej krainy Szuflandii. Rządzi nią Kilkujadek. Ten pilnuje ze swoją świtą sekretu - nie chce, aby krasnoludki dowiedziały się, o tym, że istnieje eliksir powiększający ich do rozmiarów człowieka.

Alchemikowi Adasiowi udaje się uzyskać kingajz. Ludzie Kilkujadka chcą przeszkodzić Adasiowi w zrealizowaniu jego wizji. W odsiecz przychodzą mu natomiast przyjaciel Olo i piękna projektantka mody Alicja.

Kultowa Szuflandia i kwestie z filmu "Kingsajz"

Do filmu "Kingsajz" stworzono rekwizyty w skali 20:1. Pomogła współpraca z sandomierską hutą szkła oraz współpraca z czechosłowackim studiem Barrandov. Wykorzystano ponad 200 makro obiektów. Zdjęcia do kultowej komedii czasów PRL powstawały w willi Edwarda Hetschela w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 17. "Kingsajz" był satyrą na PRL.

"Kingsajz" to komedia, w której podobnie jak w kultowych produkcjach Barei pada wiele zabawnych kwestii, które weszły do języka potocznego. "Hejkum kejkum, Olo, ratuj!", "To jest niekrasnoludzkie! Odmawiam odpowiedzi!", "Mydłem! Dobijemy go mydłem!" czy "Kingsajz dla każdego!" to tylko niektóre z nich. Film chwilę po premierze obejrzało ponad 1,5 mln widzów.

"Kingsajz". O której godzinie emisja w TVP1?

Dziś, w piątek (8 sierpnia) TVP1 pokaże film "Kingsajz". Będzie go można zobaczyć o godz. 21:25. To prawdziwa gratka dla fanów komedii Juliusza Machulskiego a także dla tych, którzy jeszcze nie widzieli tej produkcji.