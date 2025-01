Film "Drzewa milczą" można już oglądać w serwisie Max.

Jedyny taki polski film

Film został zakwalifikowany do programu prestiżowego festiwalu Slamdance, jednego z najbardziej ikonicznych festiwali kina niezależnego na świecie. "Drzewa milczą" to jedyny polski tytuł tegorocznej edycji imprezy.

Festiwal Filmowy Slamdance przez 30 lat odbywał się w stanie Utah, niemal równolegle do słynnego Sundance, ale z roku na rok wydarzenie coraz bardziej się rozrasta i "Drzewa milczą" zawitają do Hollywood. Najnowsza, 31. edycja Slamdance odbędzie się bowiem w dniach 20-26 lutego w Los Angeles. Przynajmniej takie są plany, które mogą się jeszcze zmienić z uwagi na pożary w Los Angeles.

"Drzewa milczą" trafią do sekcji Breakouts, poświęconej "doświadczonym twórcom, których perspektywa odrzuca utarte schematy i wychodzi poza klasyczne konwencje narracyjne i dokumentalne. Niezwykle niezależni i pewni swojego warsztatu, torują sobie drogę oraz karierę dzięki wyrazistym stylom wizualnym, odważnym historiom i ryzyku, które kształtuje ich unikatowe głosy filmowe" - czytamy na stronie festiwalu.

Kto stoi za filmem?

Film "Drzewa milczą" wyreżyserowała i wyprodukowała Agnieszka Zwiefka. Producentką jest również Zofia Kujawska. Za zdjęcia odpowiada Kacper Czubak, za montaż - Michał Buczek. Muzykę skomponował Niklas Paschburg.

O czym jest film?

Bohaterką filmu jest Runa, szesnastoletnia Kurdyjka, która ucieka wraz z rodziną z Iraku przed atakami ISIS. Jak wiele innych osób uchodźczych, trafia na polsko-białoruską granicę. W końcu udaje jej się dotrzeć do Polski, jednak cena jaką ponosi za bezpieczeństwo i azyl jest ogromna. Jej matka, będąc w zaawansowanej ciąży, umiera w szpitalu wskutek wycieńczenia i warunków, jakie panowały w przygranicznym lesie. Teraz Runa musi dorosnąć w przyspieszonym tempie - to ona zostaje głową rodziny, by zaopiekować się czwórką młodszych braci i ojcem, który nie radzi sobie z narastającymi trudnościami.

Film towarzyszy niepewnym losom całej rodziny, która podczas pobytu w obozie dla uchodźców zmaga się z traumą i groźbą deportacji. Na pierwszym planie znajduje się jednak portret zwyczajnej i zarazem niezwyczajnej nastolatki. Runa kocha rysować, słuchać muzyki i uczy się języka polskiego, marząc o studiach prawniczych. Jej ucieczką od codzienności jest szkicownik, który z kronikarską starannością wypełnia kolejnymi obrazami, opowiadając swoją historię, zawieszoną w czasie i przestrzeni. Jednocześnie, z ogromną dojrzałością, stara się poprowadzić rodzinę ku nowemu rozdziałowi życia i odważnie patrzeć w niepewną przyszłość. Czy Runie uda się odnaleźć spokój i nowy dom dla siebie i bliskich?

Liczne nagrody

"Drzewa milczą" to kolejna poruszająca i obsypana nagrodami produkcja dokumentalna serwisu Max. Film ma już na swoim koncie między innymi Złotego Lajkonika dla reżyserki najlepszego filmu w Konkursie Polskim na Krakowskim Festiwalu Filmowym, nagrodę główną dla Najlepszego Filmu w Konkursie Dokumentalnym podczas Giffoni Film Festival, nagrodę za przezwyciężanie zagrożeń im. Aleksandra Kamińskiego od Uniwersytetu Łódzkiego na Festiwalu Mediów "Człowiek w zagrożeniu".