"Uratujmy kilka żyć", słyszymy w dynamicznym zwiastunie serialu medycznego "The Pitt". W produkcji o perypetiach pracowników szpitala w Pittsburghu pierwsze skrzypce gra Noah Wyle znany z innego wielkiego hitu małego ekranu, czyli "Ostrego dyżuru". I właśnie do tego serialu porównywany jest nowy przebój. Gdzie można go oglądać?