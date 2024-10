"Szalona miłość" miała swoją światową premierę podczas 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Nagroda DocsMX to już kolejne wyróżnienie na jego koncie. We wrześniu film wrócił z Wyróżnieniem Specjalnym z 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Beyond Borders w Kastellorizo w Grecji.

O czym jest film?

"Szalona miłość" to niezwykła opowieść o dwójce kochających się osób. 36-letnia Magda i 40-letni Michał poznali się wiele lat temu na warsztatach teatralnych. Dziś zawodowo grają w słynnym Teatrze 21 tworzonym przez osoby z zespołem Downa. Są parą od kilku lat i chcą się pobrać, ale ich rodziny i przyjaciele nie mogą się z tym pogodzić. Reżyserka towarzyszy swoim bohaterom w ich niełatwej drodze do szczęścia.

Kto stoi za filmem?

Autorka filmu Martyna Peszko jest absolwentką PWST w Krakowie oraz kursu reżyserii DOK PRO w Szkole Wajdy w Warszawie. Studiowała także w Conservatoire National d'Art Dramatique w Paryżu, Instytucie Lee Strasberga w Nowym Jorku i na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Film Martyny Peszko zrealizowany został w Studiu Munka SFP w ramach finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej programu Pierwszy Dokument. Producentką wykonawczą "Szalonej miłości" jest Katarzyna Tymusz.

Nagroda w Meksyku

DocsMX to jeden z najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych w Ameryce Środkowej. Od momentu swojego powstania w 2006 roku skupia się na promocji i upowszechnianiu współczesnego kina dokumentalnego, ze szczególnym naciskiem na twórczość filmowców z Meksyku i Ameryki Łacińskiej. W ramach aż siedmiu sekcji konkursowych i wydarzeń specjalnych prezentuje około 100 filmów dokumentalnych wybranych spośród ponad 1000 nadesłanych zgłoszeń.

W tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Krótkich Metraży rywalizowało ze sobą 11 tytułów z całego świata, w tym wyprodukowana przez Studio Munka SFP "Szalona miłość" Martyny Peszko. I to właśnie na ręce polskiej reżyserki powędrowała Nagroda dla Najlepszego Filmu. O jej przyznaniu zdecydowało Jury, w którym zasiadły meksykańskie producentki Kamelia Farfan i Elena Fortes oraz wenezuelsko-meksykański reżyser i scenarzysta Juan Urgell.