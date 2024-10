Ośmioodcinkowy serial komediowy "Gąska" pojawi się w Prime Video 29 listopada.

O czym jest serial "Gąska"?

"Gąska" to komediowa opowieść́ o grupie pracowników franczyzowego supermarketu działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta. Sklep należy do ekscentrycznego lokalnego przedsiębiorcy - Włodka (Tomasz Kot), zafascynowanego Ameryką i wszystkim, co amerykańskie. Biznesowymi i życiowymi idolami Włodka są Elon Musk i Mark Zuckerberg. Cytując swoich mistrzów, Włodek próbuje zarządzać zespołem pracowników, udowadniając, że w grupie wszystko jest łatwiejsze, a przynajmniej zabawniejsze.

Reklama

"Podana w lekkim tonie produkcja zawiera historie i momenty, które są zakorzenione w realiach życia w Polsce. Widzowie rozpoznają w niej postacie, które znają z własnego podwórka, a w samej fabule nie zabraknie nawiązań do popkultury, jak również odniesień do ważnych współcześnie tematów społecznych" - czytamy w informacji prasowej.

Reklama

Kto stoi za serialem "Gąska"?

Koncept serialu rozwijany był przez Macieja Buchwalda ("1670") w roli reżysera formatującego oraz Jakuba Rużyłło ("1670", "The Office PL"), który jest scenarzystą formatującym "Gąski".

Odcinki wyreżyserowali Maciej Buchwald ("1670"), Aleksander Pietrzak ("Juliusz", "Czarna owca") i Grzegorz Jaroszuk ("Pewnego razu na krajowej jedynce", "Kebab i Horoskop"). Oprócz Rużyłło, za scenariusz odpowiedzialni byli Bartosz Janiszewski, Paweł Najgebauer, Mateusz Zimnowodzki i Joanna Pawluśkiewicz.

Producentem kreatywnym jest Michał Górski ("LOL: Kto się śmieje ostatni", "SNL Polska"), Agata Chwaszczewska jest producentką wykonawczą. Serial nadzorował Michał Brożonowicz.

Obsada "Gąski" ujawniona

W rolę właściciela Gąski wciela się Tomasz Kot ("Akademia Pana Kleksa, Zimna wojna"), a na ekranie będzie partnerować mu doborowa obsada, wśród której zobaczymy Magdalenę Koleśnik ("Kruk", "Ukryta sieć", "Sweat"), Janusza Chabiora ("Służby specjalne", "Ślepnąc od świateł", "Kołysanka"), Aleksandrę Grabowską ("U Pana Boga w Królowym Moście", "Infamia"), Mikołaja Śliwę ("Zachowaj spokój", "Skazana"), Julię Rosnowską ("Odwilż", "Drogi Wolności"), Tetianę Vashniewską ("Bucza", "Toptun"), Mariusza Urbańca ("Apokawixa", "Raport Pileckiego"), a także Małgorzatę Sochę ("Przyjaciółki", "BrzydUla") i Rafała Maćkowiaka ("Camera Cafe. Nowe parzenie", "Gang Zielonej Rękawiczki').