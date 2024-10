Wydarzenie odbędzie się w siedmiu salach kinowych oraz w przestrzeniach wspólnych Kinoteki w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.

Od klasyki po przedpremiery

Festiwal BNP Paribas Warsaw SerialCon potrwa pięć dni, od 4 do 8 grudnia. Organizator zapowiada pokazy kinowe i nocne maratony serialowe, często połączone ze spotkaniami z twórcami, panele dyskusyjne, wykłady i warsztaty edukacyjne, a także spotkania branżowe w ramach sekcji SerialCon Industry. W programie festiwalu przewidziano pokazy premierowe i przedpremierowe, jak i klasyki.

Zatarcie granicy między serialem a filmem

Kinoteka "to kultowe miejsce na kulturalnej mapie miasta - łączy 50 lat tradycji i atmosferę powojennej Warszawy z współczesnym standardem sal projekcyjnych. A możliwość obejrzenia seriali w przestrzeniach kinowych to nie lada gratka – taka możliwość nie zdarza się zbyt często. Festiwal ma ambicję to zmienić" - napisano w przesłanej PAP informacji.Oglądanie seriali na dużym ekranie to zupełnie inne doświadczenie, które zaciera granicę między serialem a filmem - zapowiedziała Kaja Szafrańska, dyrektorka programowa BNP Paribas Warsaw SerialCon.

Nagrody dla polskiej branży serialowej

BNP Paribas Warsaw SerialCon wprowadza na polski rynek nagrody skierowane do rodzimej branży serialowej. W pierwszej edycji konkursu międzynarodowe, niezależne jury oceni polskie produkcje serialowe wyprodukowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Nagrody przyznane zostaną w aż ośmiu kategoriach: Serial Roku 2024, Najlepsza reżyseria, Najlepsza rola męska, Najlepsza rola żeńska, Najlepszy scenariusz, Najlepszy operator, Najlepsza reżyseria obsady oraz Nagroda Publiczności.

Naszym celem jest połączenie publiczności, serwisów streamingowych oraz twórców seriali, a także, a może przede wszystkim stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjać rozwojowi branży serialowej w naszym kraju i ją promować. To dlatego stworzyliśmy pierwszy polski konkurs na Serial Roku. Wybór miejsca również nie jest przypadkowy - Warszawa jest bowiem centrum, hubem polskiego serialu, a równocześnie miejscem akcji wielu rodzimych produkcji – tłumaczył dyrektor Festiwalu i prezes Fundacji OFF CAMERA Szymon Miszczak, cytowany w przesłanej PAP informacji.

Pięć sekcji serialowych

Zaplanowano pięć sekcji serialowych: "Serialowa Warszawa", czyli przegląd najważniejszych tytułów w historii polskiego serialu, ukazujących stolicę z perspektywy twórców, "Polonica", która przybliży wątki polskie w zagranicznych produkcjach, jak i sukcesy polskich seriali i aktorów na świecie, natomiast w sekcji "Poza schematem" zaprezentowane zostaną produkcje przełamujące stereotypy, promujące różnorodność i przekraczające ramy gatunkowe, "Multiwersum" zgłębi przenikanie się różnych gatunków kultury popularnej, a sekcja "Retro" to podróż przez kultowe seriale, pokazując ewolucję tego gatunku na przestrzeni lat.

Pięć różnorodnych sekcji festiwalu zaprezentuje liczne seriale, które poruszają ważne dla nas, a zapewne również dla dużej grupy widzów sprawy, łącząc przy tym różne nurty i sfery kulturowe. Jestem przekonany, że to wydarzenie unaoczni nam, jak sztuka serialowa zmieniała się przez lata i jak dziś współgra z szerszym światem kultury - podkreślił cytowany w informacji Darek Maciołek, dyrektor zarządzający Pionu Komunikacji, Marketingu i Zaangażowania społecznego w Banku BNP Paribas.

Specjalna interaktywna przestrzeń

Jak poinformowano, w Sali Starzyńskiego w Kinotece, powstanie również specjalna przestrzeń zaaranżowana przez serwisy streamingowe. Będą to interaktywne i dynamiczne przestrzenie, które zaoferują atrakcje inspirowane popularnymi serialami. Z kolei tuż przed Kinoteką powstanie Miasteczko Serialowe.

Szczegółowy program wydarzenia zostanie zaprezentowany w połowie listopada. Wtedy też do sprzedaży poprzez stronę www.warsawserialcon.pl trafią bilety i karnety. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja OFF CAMERA, zaś partnerem miasto stołeczne Warszawa. Partnerem tytularnym festiwalu jest Bank BNP Paribas.