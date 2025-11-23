Premiera serialu "Przepis na zbrodnię" zaplanowana jest na wiosnę 2026 roku w Telewizji Puls.

O czym jest serial?

"Przepis na zbrodnię" to spin-off "Dzielnicy strachu", który ponownie zabierze widzów do niebezpiecznej serialowej dzielnicy Gorczak. Tym razem jednak twórcy pokażą ją "od kuchni" – z perspektywy jej mieszkańców, którzy sami ustalają reguły gry i wolą rozwiązywać swoje sprawy bez udziału policji i instytucji. Centrum serialowych wydarzeń będzie bar "U EDKA" – kultowe, znane od dziesięcioleci miejsce na Gorczaku, w którym krzyżują się losy bohaterów, zarówno tych znanych z "Dzielnicy strachu", jak i zupełnie nowych. Sprawy kryminalne będą przeplatać się z historiami lżejszymi czy wręcz komediowymi.

Kultowy bar i duch PRL-u

Właścicielem serialowego baru jest Edward Małodobry, którego gra Andrzej Deskur.

Moja postać nazywa się Edward Małodobry – i mogę powiedzieć, że już go lubię. Edek jest bardzo pozytywny, z czego się cieszę i będę się starał, aby widzowie Telewizji Puls go polubili. Jest przede wszystkim sentymentalny, wspomnieniami wraca do lat PRL-u, co odzwierciedla wystrój jego baru, idealizuje przeszłość, chciałby, aby czas – tak jak w jego barze – stanął w miejscu – mówi aktor.

W naszym serialu będzie bardzo dużo gotowania i to jest rzecz, która nas wyróżnia na tle innych produkcji kryminalnych. Edek jest smakoszem, ale poznajemy go w momencie, gdy ruch w barze staje się mniej intensywny. I wtedy właśnie w kuchni pojawia się nie wiadomo skąd.... gulasz! I raptem przybywa klientów. Edek będzie starał się odtworzyć jego recepturę, ale czy mu się uda? Bar skrywa niejedną tajemnicę, tak jak Gorczak i jego mieszkańcy – dodaje Andrzej Deskur.

Kto wystąpi w serialu?

Nowy serial zdaniem producentów przypadnie do gustu zarówno fanom "Dzielnicy strachu", którzy zobaczą Gorczak w zupełnie nowym świetle, jak i widzom, którzy dopiero odkryją ten świat, szukając lżejszej formy serialu kryminalnego. Pojawią się bohaterowie znani z "Dzielnicy strachu", jak dyżurna komisariatu policji Aldona Małodobra (Teresa Dzielska) – żona Edka, którą widzowie poznają w nowej, "cywilnej" odsłonie "po godzinach". Będzie się pojawiać rodzina Potocznych – Tadek, Maria "La Mamma", Marcin "Hrabia" czy Andrzej (w tych rolach: Andrzej Olejnik, Grażyna Strachota, Filip Gurłacz i Andrzej Młynarczyk), dzielnicowi czy kierownik śmietnika (Lech Dyblik). Każdą historię, przedstawioną w osobnym odcinku, będzie wprowadzał Tajemniczy Narrator.