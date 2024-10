We wrześniu na platformie Netflix swoją premierę miał film "Bokser", w którym główną rolę zagrał Eyrk Kulm Jr. Teraz na ekrany kin wchodzi kolejna produkcja o tej tematyce. Tomasz Włosok wcieli się w legendę polskiego boksu, czyli Jerzego Kuleja. Reżyserem tej produkcji jest Xavery Żuławski. To najbardziej wyczekiwana premiera polskiego filmu w październiku, ale i w tym roku.

Film "Kulej. Dwie strony medalu" wchodzi do kin

Film "Kulej. Dwie strony medalu" to historia Jerzego i Heleny Kulejów – najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat 60. On – legendarny polski pięściarz, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.

"Kulej. Dwie strony medalu" koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 r., kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na igrzyskach olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

W filmie w roli żony Kuleja zobaczymy Michalinę Olszańską. W legendarnego trenera, Feliksa Stamma, wcielił się Andrzej Chyra. Na ekranie zobaczymy także Tomasza Kota, Bartosza Gelnera czy Konrada Eleryka.

Tomasz Włosok o przygotowaniach do roli Jerzego Kuleja

Zanim Tomasz Włosok dostał tę rolę, musiał przejść dwumiesięczny casting. To był casting, który od początku do końca przeprowadzany był po bożemu. Pierwsze spotkanie, drugie, finał. Bardzo to ceniłem, bo mimo że znałem już Xawerego – mieli śmy wcześniej okazję kilka dni pracować przy serialu – który wiedział, jaki jestem, czego można się po mnie spodziewać, to wszystko realizowane było po kolei. "Szukaliśmy" Jurka, co mógłby mieć, co mogłem odjąć ze swojego prywatnego ja, żeby ta rola w jakimś stopniu była inna od reszty. Próbowaliśmy tego dotknąć już na etapie castingu. To było jedno z lepszych tego typu doświadczeń, w jakich miałem okazję wziąć udział. Trwało długo, było stresujące, ale bardzo mi na tym zależało - mówi aktor w jednym z wywiadów.

Zdradza, że boksersko do swojej roli przygotowywał się ponad rok. Film "Kulej. Dwie strony medalu" będzie można już od piątku (11 października) oglądać w kinach w całej Polsce.