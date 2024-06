22 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W SPF atmosfera ostatnio była burzliwa. O tym, że Grzegorz Łoszewski został prezesem SFP poinformował jako pierwszy na swoim profilu w mediach społecznościowych portal Filmpolski.pl.

O stanowisko prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich ubiegali się: Jacek Bromski, Michał Bukojemski, Grzegorz Łoszewski, Andrzej Ślązak, Arkadiusz Wojnarowski.

Reżyser Jacek Bromski stał na czele Stowarzyszenia Filmowców Polskich 28 lat. Pod koniec lutego tego roku zrezygnował z funkcji. W oficjalnym oświadczeniu zamieszczonym na stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich napisał, że „z przykrością" zawiadamia członków organizacji, że postanowił ustąpić przed końcem kadencji.

Oskarżenia i obrona

Jacek Bromski postanowił jednak wrócić na stanowisko. Jak powiedział w rozmowie z Dziennik.pl: "Ten Zarząd, a zwłaszcza kolega Łoszewski, działa od kilku miesięcy na szkodę SFP, a ich rządy doprowadziłyby wręcz do katastrofy. Muszę chronić to, co sami przez lata stworzyliśmy".

Wokół poprzedniego prezesa atmosfera była gorąca. Pojawiło się szereg oskarżeń, m.in. o niegospodarność, mobbing oraz nepotyzm. O nieprawidłowościach w SPF mówiły w wywiadzie dla Onetu członkinie zarządu, reżyserki Kinga Dębska oraz Karolina Bielawska.

"Czujemy się odpowiedzialne za stowarzyszenie i chcemy bronić jego dobrego imienia. A to, co dzieje się w tej chwili, jest dla nas szokujące. Autor tego horroru to Jacek Bromski, reżyser, producent, scenarzysta" - powiedziała m.in. Onetowi Kinga Dębska.

Jacek Bromski stwierdził z rozmowie z Dziennik.pl: "Audyt został przeprowadzony, oczyszcza mnie z zarzutów, a również wykazuje, że nie ma strat. Kolega Łoszewski twierdzi, że z działalności gospodarczej jest strata 14 mln zł. To dowodzi tylko jego niewiedzy i braku kompetencji, bowiem strata wynika jedynie ze sposobu księgowania, nie jesteśmy nikomu winni żadnych pieniędzy, po prostu nakłady na działalność socjalną – lunche dla seniorów i koła młodych, imprezy okolicznościowe w kinie Kultura, dopłaty do Domów Pracy Twórczej są pokrywane z Funduszu Socjalnego. Te pieniądze mogłyby być księgowane jako zyski kina i restauracji, wtedy te jednostki gospodarcze wykazałyby zysk, ale są księgowane jako wydatki Funduszu”.

Kim jest Grzegorze Łoszewski?

Grzegorz Łoszewski jest scenarzystą, członkiem Polskiej Akademii Filmowej. Pisze scenariusze dla filmu, teatru i telewizji. Autor scenariuszy m.in. do filmów "Noc Świętego Mikołaja" (reż. Janusz Kondratiuk, nagroda za scenariusz na 25. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni), "Komornik" (reż. Feliks Falk, Złote Lwy i nagroda za scenariusz na 30. FPFF w Gdyni, Orzeł za najlepszy scenariusz, I Nagroda w polskiej edycji konkursu Hartley-Merrill, nagrody za scenariusz na festiwalach w Moskwie i Teheranie), "Bez wstydu" (reż. Filip Marczewski, Berlin 2013 – European Civis Prize za scenariusz), spektaklu Teatru Telewizji "Stygmatyczka" (reż. Wojciech Nowak, Grand Prix i nagroda za scenariusz na festiwalu Dwa Teatry).