Jury pod przewodnictwem reżyserki i aktorki Karoliny Porcari w uzasadnieniu nagrody dla "Zielonej granicy" podała, że Agnieszka Holland stworzyło dzieło wykraczające ponad czas i granice. To coś "więcej niż film - to refleksja nad człowieczeństwem dotykająca najgłębszych jego wartości".

Jury przyzna dwie nagrody: Nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego"Ponad Granicami" i Nagrodę im. Elżbiety Czyżewskiej za najlepszą kreację aktorską.

Nagrody festiwalu

Nagrodę im. Elżbiety Czyżewskiej za najlepszą kreację aktorską zdobyła z kolei Maja Komorowska za rolę babci w filmie "Kajtek czarodziej" Magdaleny Łazarkiewicz. Aktorka według jury wykreowała "magnetyczną aktorską kreację pozytywnej postaci, której ciepło i etos pozostają z widzem długo po obejrzeniu filmu".

Za rolę Antosia w tym samym filmie został nagrodzony Eryk Biedunkiewicz. Konkretnie za "stworzenie postaci porywającej serce widza i magiczny talent, który zabiera nas w piękny, barwny a zarazem trudny świat dorosłości".

Jury przyznało także Nagrodę Specjalną. Reżyser filmu "Sobowtór" Jan Holoubek otrzymał ją za "stworzenie w thrillerze psychologicznym świetnie wykreowanego świata przenoszącego nas w czasy solidarności i pokazanie dwóch stron osobowość agenta komunistycznego wywiadu w dobie żelaznej kurtyny".

Promocja kina polskiego

Festiwal Polskich Filmów w Nowym Jorku od lat przybliża nowojorskiej publiczności aktualne polskie kino, organizując także imprezy towarzyszące. Projekcje odbywają się w samym centrum Manhattanu, w Scandinavian House, popularnym miejscu promującym kulturę tej części Europy. Festiwal przyciąga nowojorczyków, ale skupia też wokół siebie nowojorską Polonię i przyjaciół Polaków. Stałymi gośćmi wydarzenia są między innymi fotografik Ryszard Horowitz, operator filmowy, autor zdjęć do nagrodzonego Oscarami "Nocnego kowboja" Adam Holender i profesorka Columbia University Annette Insdorf. Wśród autorów plakatów poprzednich edycji są Rafał Olbiński, Andrzej Dudziński, Andrzej Pągowski i młodzi twórcy: Dorota Kidziak, Natalia Olbińska, Weronika Hartowicz i Daniel Horowitz.

Dwie dekady historii

Jesteśmy największym dorocznym przeglądem polskiego filmu na Wschodnim Wybrzeżu USA, jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych promujących polską sztukę w Nowym Jorku – mówi założycielka Festiwalu Hanna Hartowicz.

W ciągu 19 lat New York Polish Film Festival umożliwił publiczności obejrzenie ponad 300 polskich filmów fabularnych, dokumentalnych, krótkometrażowych i animowanych. Współpracowaliśmy z Museum of Modern Art (MoMA), Museum of Moving Image, Anthology Film Archives, Gildią Reżyserów Amerykańskich, George Eastman Museum, Criterium Collection, z wydziałami filmowymi Columbia University i NYU, a także z takimi instytucjami polonijnymi jak Polish & Slavic Federal Credit Union, Fundacją Kościuszkowską i Instytutem Piłsudskiego.

Od Wajdy do Scorsesego

Organizujemy prelekcje i spotkania z twórcami z Polski. Naszymi gośćmi byli już między innymi: Joanna Kos- Krauze, Jowita Budnik, Agnieszka Holland, Michał Urbaniak, Magdalena Cielecka, Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Potocka, Filip Bajon, Feliks Falk, Dariusz Gajewski, Mariusz Wilczyński, Jacek Borcuch, Kasia Figura, Borys Szyc, Andrzej Chyra, Agnieszka Więdłocha, Kasia Adamik, Agnieszka Smoczyńska, Magdalena Różańska, Liliana Komorowska a także nie żyjący już Elżbieta Czyżewska, Ryszard Bugajski i Janusz Morgenstern – dodaje Hanna Hartowicz. Przez wiele lat Patronem Honorowym Festiwalu był Andrzej Wajda. Potem przy okazji spotkania poświęconemu wspomnieniu Wajdy jako gość specjalny odwiedził nas Martin Scorsese.

Od "Zielonej granicy" po "Chłopów"

W programie tegorocznej edycji znalazły się filmy poruszające aktualne, ważne dla Polaków tematy. Wiele z nich to nowojorskie premiery. Publiczność zobaczyła nagrodzoną na Festiwalu Filmowym w Wenecji oraz polskim Orłem "Zieloną granicę" w reżyserii Agnieszki Holland, przedstawiającą z różnych perspektyw sytuację uchodźców na polsko-białoruskiej granicy.

W programie znalazły się także "Skąd dokąd" Macieja Hameli, umieszczony w tym roku na oscarowej shortliście dokument ukazujący początek inwazji Rosji na Ukrainę i ucieczkę obywateli tego kraju przed wojną. Z kolei prezentowane wcześniej w Cannes "Tak, jak było" Damiana Kocura i Anastasiii Solonevych jest krótkometrażową fabułą o trudnym powrocie młodej bohaterki do rodziny w ogarniętej wojną Ukrainie. "Sobowtór" w reżyserii Jana Holoubka to nagrodzony na Festiwalu w Gdyni polityczno-psychologiczny thriller. Widzowie zobaczyli też polskiego kandydata do Oscara, animowaną adaptację uhonorowanej Nagrodą Nobla powieści "Chłopi" wyreżyserowaną przez DK Welchman i Hugh Welchmana.

Odbyły się również projekcje "Święta ognia" Kingi Dębskiej – komediowego dramatu o życiu dwóch sióstr zmagających się z fizycznymi i emocjonalnymi ograniczeniami, "Na twoim miejscu" – pełnometrażowego debiutu Antonio Galdameza Munozy o małżeństwie, które niespodziewanie dla siebie zamienia się płciami, oraz "Kajtka czarodzieja" - opowieści o świecie dziecięcej wyobraźni i dorastaniu, adaptacji prozy Janusza Korczaka w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz.

Festiwal online

19. New York Polish Film Festival odbywał się w dniach 30 maja – 1 czerwca. Jednak na wersji stacjonarnej impreza bynajmniej się nie kończy. Odsłona online potrwa od 3 do 16 czerwca.

Przed nami jeszcze zatem Nagroda Publiczności - po tym, jak na swojego faworyta zagłosują widzowie formuły, która umożliwia kontakt z polskim kinem Amerykanom także poza Nowym Jorkiem.