"Lubię robić rzeczy, które sprawiają, że moje serce bije szybciej. Ale jeszcze bardziej chcę przyspieszać tętno innych ludzi. Pompuję światło, kolor, ruch i świeżość do wizualnego krwiobiegu" – napisał reżyser Daniel Jaroszek na swojej oficjalnej stronie internetowej. To on stoi za sukcesem filmu pt. "Johnny", którego fabuła inspirowana była życiem księdza Jana Kaczkowskiego.

Alkoholicy i dwie cysterny spirytusu

20 września do kin wejdzie jego drugi film, czyli "Drużyna A(A)". To, jak wynika z zapowiedzi, kino akcji, którego bohaterami są alkoholicy w procesie trzeźwienia. Nad wyzdrowieniem pracują w zamkniętym ośrodku pod opieką doświadczonego terapeuty.

Wszystko układa się dobrze do chwili, gdy spada na nich tragiczna informacja. Ośrodek traci finansowanie, a jego podopieczni muszą wracać do domu. Wtedy jeden z pensjonariuszy ośrodka dostaje intratną, ale podwójnie niebezpieczną propozycję - przewiezienie przez całą Polskę dwóch cystern wypełnionych spirytusem. Przedsięwzięcie jest ryzykowne. Alkoholicy wiozący spirytus - to dramatyczny paradoks. Dadzą radę gangsterom, nie przerwą terapii i nie ulegną pokusom?

Porwanie i gangsterzy

W końcu ruszają w drogę. Jest ich czwórka - Leszek (Michał Żurawski), Wiola (Danuta Stenka), Dominik (Michał Kubacki), Karolina (Maria Sobocińska). Porywają terapeutę Wojtka (Łukasz Simlat), by miał nad nimi pieczę. Wkrótce okazuje się, że depczą im po piętach gangsterzy, na czele których stoi bezwzględna, gotowa na wszystko Celniczka (Magdalena Cielecka).

Danuta Stenka, która wcieliła się w alkoholiczkę Wiolę, bardzo się zmieniła do tej roli. Jest ogolona na łyso i trenuje boks.

Premierę film pt. "Drużyna A(A)" będzie mieć 20 września.