"Dziewczyna z walizką" porusza temat nielegalnego przekraczania granicy. Akcja 7-minutowego filmu dzieje się w Polsce. Bohater zajmujący się przemytem podejmuje kolejne zlecenie. Jednak tym razem nie wszystko idzie zgodnie z planem…

Wielki sukces Polaków

Reżyserem "Dziewczyny z walizką" jest Tomek Wilczyński, scenariusz napisał Jan Steifer, a za zdjęcia odpowiada Stanisław Wójcik. Na ekranie zobaczymy zarówno cenionych aktorów, jak i debiutantów. Widzowie kojarzyć mogą Pawła Tomaszewskiego i Paulinę Gałązkę. W głównej roli kobiecej obsadzono Nilufar Nazarovą, dla której to fabularny debiut.

To już druga z rzędu obecność laureatów krajowej edycji konkursu 48 Hour Film Project w Cannes, co jest wielkim sukcesem Polaków. O wybór do specjalnego pokazu na Short Film Corner "Dziewczyna z walizką" rywalizowała z ponad 150 filmami z całego świata – każdy z nich był już laureatem lokalnych edycji 48HFP.

Międzynarodowy finał konkursu odbył się w marcu na festiwalu Filmapalooza w Lizbonie. Polska produkcja została dostrzeżona przez jurorów jako jedna z zaledwie kilkunastu na świecie. Tym samym twórcy "Dziewczyny z walizką" znaleźli się w elitarnym gronie najlepszych spośród tysięcy filmów nakręconych w tej edycji konkursu.

Festiwal w Cannes

Short Film Corner w Cannes to jedno z najważniejszych spotkań w branżowych w świecie filmów krótkometrażowych. Przegląd ten co roku przyciąga największych reżyserów, agentów, producentów oraz instytucje filmowe z całego świata. Zgłoszone filmy często trafiają do światowej dystrybucji, a ich twórcy stają przed szansą zaistnienia w międzynarodowej branży filmowej.

"Dziewczyna z walizką" zostanie wyświetlona we Francji 22 maja. Członkowie ekipy Studio Hologram razem z producentką 48HFP w Polsce Marią Leśnodorską-Lis będą uczestniczyć w Festiwalu w Cannes w dniach 19-25 maja, promując swoją produkcję i spotykając się z przedstawicielami branży filmowej z całego świata.

77. Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 14 - 25 maja 2023 roku.

Twórcy teledysków i Youtuberzy

"Dziewczyna z walizką" przygotowana została przez ekipę Studio Hologram. To grupa filmowców, którzy od 2019 roku tworzą krótkie formy fabularne, teledyski i projekty reklamowe. Reżyser i producent filmu Tomek Wilczyński współpracował już z takimi artystami, jak Andrzej Seweryn, Arkadiusz Jakubik, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Jakub Gierszał, Mata, Pezet, Kwiat Jabłoni, Julia Wieniawa i Monika Brodka.

Scenarzysta Jan Steifer to autor popularnego serialu internetowego "Kumple", a także prawie stu filmowych skeczy na swoim kanale youtubowym Polecjanki. Oprócz tego napisał dziesiątki scenariuszy produkcji telewizyjnych i internetowych oraz grał w kilkunastu reklamach, serialach i filmach.

Zdjęcia do "Dziewczyny z walizką" zrealizował Stanisław Wójcik, który wcześniej pracował przy nagradzanych w Polsce na i świecie "Malinach", "Leszym" i "Słyszysz" Mateusza Motyki oraz "Kraju" Veroniki Andersson, Filipa Hilleslanda, Mateusza Motyki i Macieja Ślesickiego.

Grupa Studio Hologram była już laureatem 48HFP Warszawa w 2021 roku.

Czym jest 48 Hour Film Project?

48HFP stawia na twórcze zaangażowanie całej grupy filmowców. Na całym świecie ekipy biorące udział w konkursie mają tylko dwie doby na stworzenie filmu zawierającego wymagane elementy: wylosowany gatunek filmowy oraz rekwizyt, imię i nazwisko bohatera, jego zawód oraz fragment dialogu. Wydarzenie odbywa się co roku w blisko 120 miastach na 6 kontynentach, a udział w konkursie wzięło już ponad 600 tysięcy twórców, którzy stworzyli ponad 50 tysięcy produkcji.

Organizatorem 48 Hour Film Project w Polsce od 14 lat jest Fundacja Przestrzeń Filmowa, która przygotowała już 21 edycji w różnych polskich miastach.

Wyjazd polskiej ekipy do Cannes współfinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jego partnerem jest amerykańska firma 48 Hour Film Project Inc., która od ponad 20 lat jest głównym organizatorem i jedynym dystrybutorem licencji na organizacje lokalnych edycji 48HFP.

"Dziewczynę z walizką" można obejrzeć poniżej.