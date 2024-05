Platforma streamingowa Max startuje już 11 czerwca. Ważną część oferty programowej serwisu będą stanowiły głośne filmy dokumentalne. Już w czerwcu premiera dwóch nowych tytułów: "Hope" i "Król Zanzibaru". Z kolei w listopadzie zadebiutuje serial "Łowcy skór".

HBO od zawsze słynie z prekursorskich i łamiących tabu dokumentów. Bardzo cieszę się, że w serwisie Max, który startuje w Polsce już 11 czerwca, będziemy mogli rozwijać ten gatunek. W ofercie programowej platformy Max znajdzie się wiele filmów dokumentalnych poruszających ważne i często kontrowersyjne tematy. Nie zabraknie też serii opowiadających prawdziwe historie kryminalne. "Hope", "Król Zanzibaru" czy "Łowcy skór" to dopiero początek. Pracujemy już nad kolejnymi fascynującymi projektami dokumentalnymi - powiedziała Dorota Eberhardt, Vice President Programming, Streaming WBD TVN.

"Hope"

Już 11 czerwca do biblioteki serwisu MAX trafi dokument Martyny Wojciechowskiej "Hope", opowiadający o przerażającym procederze, który jest stosowany w Nigerii. Niewinne dzieci są oskarżane o czary, co w efekcie prowadzi do porzucenia ich przez rodziny i pozostawienia na pewną śmierć. Losy tytułowego Hope'a, chłopca, uratowanego przez Anję Ringgren Lovén, duńską pracowniczkę humanitarną, założycielkę Krainy Nadziei - organizacji ratującej i udzielającej schronienia dzieciom, są osią całej historii i dobitnie pokazują problem, z którym mierzy się jeden z najbiedniejszych i najbardziej dotkniętych głodem krajów na świecie.

"Król Zanzibaru"

Pod koniec czerwca ofertę serwisu Max wzbogaci też "Król Zanzibaru". To dokument o Wojciechu Żabińskim, znanym jako Wojtek na Zanzibarze. Pandemia umożliwiła mu założenie sieci hoteli Pili Pili, przyciągając na wyspę tłumy Polaków. Po jakimś czasie okazało się, że pod fasadą raju kryły się problemy finansowe, zwolnienia pracowników i oszustwa na łączną kwotę 7 milionów złotych. Dlaczego tyle osób uwierzyło w tę wizję, ignorując chociażby przeszłość kryminalną organizatora? Trzyodcinkowa seria opowiada historię okradzionych turystów, pracowników i inwestorów, którzy stracili wszystko i stali się ofiarami przebiegłego oszusta.

"Łowcy skór"

W listopadzie swoją premierę będzie miał czteroodcinkowy serial dokumentalny "Łowcy skór". Produkcja opowiada o wstrząsających wydarzeniach, które rozegrały się w Łodzi w połowie lat 90. Pracownicy pogotowia doprowadzili wtedy do śmierci ponad tysiąca pacjentów. Twórcy serialu odsłaniają kulisy zbrodni, rozmawiają z uczestnikami wydarzeń, rodzinami ofiar, by przedstawić mechanizmy, które pozwoliły sprawcom przez długi czas unikać sprawiedliwości.