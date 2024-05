Pierwszy zwiastun przedstawia widzom pełną przygód podróż tolkienowskich bohaterów do Drugiej Ery i ukazuje wzrost wpływów złowrogiego Saurona, który kontynuuje swoją mściwą misję w dążeniu do pełnej władzy. Serial zapowiada powrót wielu ulubionych postaci, takich jak Galadriela, Elrond, Książę Durin IV, Arondir i Celebrimbor. Zwiastun również ujawnia długo wyczekiwane tworzenie kolejnych Pierścieni.

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". O czym będzie 2. sezon?

W drugim sezonie "Pierścieni Władzy" powraca Sauron. Wypędzony przez Galadrielę, bez armii i sojuszników, wschodzący Mroczny Władca musi polegać na swojej przebiegłości, aby odbudować swoją siłę i móc nadzorować tworzenie kolejnych Pierścieni Władzy, które umożliwią mu zniewolenie wszystkich ludów Śródziemia.

W nowym sezonie nawet niewinne postacie z sezonu pierwszego pogrążają się w narastającej ciemności, która rzuca wyzwanie w znalezieniu swojego miejsce w świecie, który coraz bardziej jest na krawędzi katastrofy. Kiedy przyjaźnie są wystawiane na próbę, a królestwa zaczynają się rozpadać, elfy i krasnoludy, orkowie i ludzie, czarodzieje i Harfootowie łączą siły i dzielnie walczą, aby zachować to, co dla nich najważniejsze... siebie nawzajem.

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Bezprecedensowy sukces

Pierwszy sezon "Pierścieni Władzy" odniósł globalny sukces, przyciągając ponad 100 milionów widzów i generując w sumie 32 miliardy minut oglądania. Premiera serii przyciągnęła rekordową liczbę 25 milionów widzów, stając się największą premierą w historii Prime Video i debiutowała na czele listy Nielsen w weekend otwarcia. Serial również przyciągnął rekordową liczbę nowych subskrypcji Prime, a finał sezonu stał się globalnym fenomenem kulturowym, generując aktywność na Twitterze w 27 krajach.

Serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" wprowadza widzów do Drugiej Ery Śródziemia. Ten epicki dramat rozgrywający się tysiące lat przed wydarzeniami opisanymi przez J.R.R. Tolkiena w "Hobbicie" oraz "Władcy Pierścieni" zabiera widzów do ery, w której formowały się wielkie moce, królestwa osiągały rozkwit lub pogrążały się w ruinach, a bohaterowie byli wystawiani na próbę. To czas, kiedy największy złoczyńca w historii literatury Tolkiena pragnął zatopić świat w ciemnościach. Od względnie spokojnych początków, serial przedstawia losy zarówno znanych, jak i nowych postaci, które stają do walki z nadchodzącym złem. Akcja serialu toczy się od Mglistych Gór, przez elfie lasy Lindon, aż po królestwo Númenoru i inne odległe tereny Śródziemia, gdzie postaci tworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Osiem odcinków pierwszego sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy" jest dostępnych wyłącznie na Prime Video.

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Kiedy premiera 2. sezonu?

Serial zadebiutuje na Amazon Prime Video na całym świecie tego samego dnia, w czwartek 29 sierpnia 2024 roku.