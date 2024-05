"Życie dla początkujących" to historia nieśmiałej wampirzycy Moni (Magdalena Maścianica), która ma jedną noc, by przekonać do nieśmiertelności Mirka (Bartłomiej Kotschedoff) - stworzonego przez siebie wampira-samobójcę, którego przypadkiem skazała na życie wieczne. Z pomocą przychodzi jej Czarek (Michał Sikorski, czyli ojciec Jakub z hitu Netflixa "1670") - totalnie śmiertelny chłopak, który bardzo kocha życie.

Polskie kino wampiryczne

Za reżyserię filmu odpowiada Paweł Podolski, który wraz z Lynn Kucharczyk napisał scenariusz. Twórcy żartują, że filmowcy w Polsce unikają kina wampirycznego przynajmniej z dwóch powodów: po pierwsze, bo boją się wampirów i nie chcą się do tego przyznać, a po drugie - boją się nocnych zdjęć, bo ekipie chce się spać.

A co jeśli wampiry są w porządku? I co jeśli to ludzie zachowują się potwornie? – zastanawia się reżyser. Idąc dalej: jeśli ludzie nie wiedzą co zrobić z życiem, to co mają powiedzieć średnio ogarnięte wampiry, które zostały przez los skazane na życie wieczne? Do tego w Polsce. Z takich pytań zrodził się pomysł na "Życie dla początkujących". To opowieść o nieśmiertelnej wampirzycy Moni, równie nieśmiertelnym wampirze Mirku i bardzo śmiertelnym człowieku Czarku, którzy w ciągu jednej nocy muszą odnaleźć w życiu jakikolwiek sens. Jedno jest pewne: to będzie bardzo długa noc. Wiem, bo ją nakręciłem – żartuje reżyser.

Monia boi się życia. Stoi w miejscu, przestępuje z nogi na nogę, odhacza kolejne spokojne i bezpieczne dni. Ale gdy przychodzi czas, pomimo strachu podejmuje ryzyko i za ten akt odwagi bardzo ją polubiłam. A i za to, że mogłam dzięki niej ponosić kły – dodaje odtwórczyni roli głównej, Magdalena Maścianica.

Dla drugiego odtwórcy wampirzej roli, Bartłomieja Kotschedoffa, wcielenie się w postać nieśmiertelnego krwiopijcy dało kilka możliwości jednocześnie. Można było zagrać przysłowiowego Mirka, samobójcę, oraz wampira. To niespotykana dotąd w naszej kinematografii kumulacja dramatu, który dla aktora jest wodą na młyn. Ktoś, kto chciał skończyć z życiem, ale na krok przed samobójczym spełnieniem zostaje skazany na życie wieczne. To dla mnie po aktorsku fascynujące, jak bardzo taki ktoś musi być sfrustrowany – wyznaje Kotschedoff. Postać Mirka ma charakter tragikomiczny, co sprawia mi jeszcze większą przyjemność, bo ludzkie tragedie postrzegam zazwyczaj w sposób śmieszno-straszny. Żyć i nie móc umrzeć to straszny żart - dodaje.

Spełnione marzenie Michała Sikorskiego

Dla Michała Sikorskiego "Życie dla początkujących" ma również osobisty wymiar. Miałem okazję czytać wcześniej kilka tekstów Lynn Kucharczyk z czasów szkoły filmowej i zagranie w filmie na podstawie jej scenariusza absolutnie było i jest moim marzeniem! – przyznaje aktor. Tak oryginalny humor to coś, co nie zdarza się często w polskim kinie. Obraz, który jest zabawny, a jednocześnie dotyka refleksji na temat kruchości życia i braku zgody na przemijanie, to coś, w czym od lat pragnąłem wziąć udział jako aktor - dodaje.

Obsada i twórcy filmu

W obsadzie oprócz Magdaleny Maścianicy ("Kryptonim Polska”, serial "Brokat"), Michała Sikorskiego ("Sonata", "Freestyle", "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny", serial "1670") i Bartłomieja Kotschedoffa ("Atak paniki", "Bodo", "Bo we mnie jest seks", 'Doppelgänger. Sobowtór", seriale "Odwilż", "Brokat", "Wataha") znaleźli się Małgorzata Rożniatowska (seria filmowa "Kogel Mogel", "Zieja", serial "Złotopolscy"), Wojciech Machnicki ("Ukryta sieć", "25 lat niewinności", "Jak pokochałam gangstera", seriale "Rojst", "Król", "Zdrada"), komik Antoni Syrek-Dąbrowski ("Horror Story"), Katarzyna Skolimowska ("Filip", "Czarna owca"), Jolanta Wołłejko (serial "M jak miłość") oraz Agnieszka Kudelska (seriale "Na wspólnej", "M jak miłość").

Za produkcję komedii odpowiada firma Autograf Anny Weredy ("Amatorzy", "Żelazny most", dokument "O zwierzętach i ludziach"). Autorem zdjęć jest Ernest Wilczyński ("Horror Story", "Jaskółka"), za kostiumy odpowiada Hanka Podraza ("Prime Time", "Freestyle", seriale "The Office PL", "Kruk", "Czarne stokrotki"), za scenografię - Radosław Zielonka ("Cicha noc", "Supernova", serial "Żmijowisko"), a za dźwięk - Piotr Pastuszak ("Iluzja", "Ostatnia wieczerza", "Kamerdyner"). Wampiry ucharakteryzowała Agnieszka Jońca ("Figurant", efekty charakteryzatorskie w obu częściach "W lesie dziś nie zaśnie nikt", serial "Krakowskie potwory").