Należący do Ruperta Murdocha koncern medialny Fox Corporation wchodzi Do Europy z platformą streamingową Tubi. Konkurencja Netflixa ma ogromny atut - jest całkowicie darmowa, finansowana z reklam. Przyczyniło się to do sukcesu serwisu w USA, teraz Tubi przeprowadzi ofensywę na rynek brytyjski.