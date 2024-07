"Tarot: Karta śmierci" był obecny na ekranach polskich kin od 17 maja.

O czym opowiada "Tarot: Karta śmierci"?

Horror charakteryzuje się pomysłowymi efektami wizualnymi i ciekawie poprowadzoną narracją, pełną trzymających w napięciu zwrotów akcji. Opowiada historię grupy przyjaciół, która podczas wypadu za miasto lekkomyślnie narusza świętą zasadę czytania Tarota - nigdy nie używaj cudzej talii. Nieświadomie uwalniają niewyobrażalne zło uwięzione w przeklętych kartach. Jeden po drugim stają twarzą w twarz z losem i biorą udział w wyścigu ze śmiercią, chcąc uciec przed przyszłością z przepowiedni.

Twórcy filmu, Anna Halberg i Spenser Cohen, długo przygotowywali się do nakręcenia filmu i przed rozpoczęciem zdjęć postanowili sami spróbować odczytania przyszłości z kart Tarota. Dlatego zaprosiliśmy ekspertkę w dziedzinie astrologii, Angie Banicki, jako konsultantkę w filmie i ona postawiła mi karty na etapie przedprodukcyjnym, przed rozpoczęciem filmu – mówiła Halberg w wywiadzie dla magazynu "Zoom". Ale dla bezpieczeństwa Spenser nie otrzymał przepowiedni. Wiesz, jedno z nas musiało przeżyć! – dodała żartobliwie.

Luźna adaptacja "Horoskopu"

Scenariusz filmu "Tarot: Karta śmierci" został luźno oparty na książce "Horoskop" Nicholasa Adamsa. W obsadzie znaleźli się m.in. Harriet Slater, Adain Bradley, Jacob Batalon i Avantika.

Gdzie można obejrzeć film?

Film "Tarot: Karta śmierci" jest już dostępny do kupienia lub wypożyczenia w serwisach Amazon Prime Video, Google Play, iTunes, Netia Go, P4, Polsat Box Go, Premiery Canal+, Rakuten oraz usłudze VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa.