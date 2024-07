Eddie Murphy powrócił do swej ikonicznej roli w filmie "Gliniarz z Beverly Hills: Axel F" stanowiącym czwartą odsłonę kultowej serii.

"Gliniarz z Beverly Hills: Axel F". O czym jest film?

Detektyw Axel Foley (Eddie Murphy) znów patroluje ulice Beverly Hills. Razem z córką (Taylour Paige), której życie jest zagrożone, swoim nowym partnerem (Joseph Gordon-Levitt) i dawnymi kumplami, Billym Rosewoodem (Judge Reinhold) i Johnem Taggartem (John Ashton), postanawia udaremnić niecny spisek – i mocno podgrzać przy tym atmosferę.

W filmie zobaczymy dobrze znane fanom twarze i niezastąpionych w rozwiązywaniu spraw kumpli Axela, czyli Billego Rosewooda (Judge Reinhold) i Johna Taggarta (John Ashton), a także Jeffreya Friedmana (Paul Reiser) i ulubieńca publiczności Serge'a (Bronson Pinchot). Obsadę zasilą także inne gwiazdy światowego kina, w tym Joseph Gordon-Levitt oraz Kevin Bacon jako kapitan Cade Grant.

"Gliniarz z Beverly Hills: Axel F" i "Here We Go" od Lil Nasa X

Lil Nas X naprawdę nazywa się Montero Lamar Hill. Światową sławę zdobył za sprawą przeboju "Old Town Road". Czy utwór "Here We Go" nagrany specjalnie dla Netflixa powtórzy ten sukces? Zobaczymy.