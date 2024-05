"Spacey: Bez maski" to spojrzenie na człowieka, który niegdyś był jednym z najbardziej podziwianych i szanowanych aktorów na świecie, ale całe jego życie legło w gruzach, kiedy został oskarżony o niewłaściwe zachowania seksualne.

Uniewinnienie od zarzutów

W 2023 roku w procesie w Wielkiej Brytanii Kevin Spacey został uniewinniony od zarzutów popełnienia przestępstw seksualnych przeciwko czterem mężczyznom.

Dokument zawiera niepublikowane dotąd wywiady, analizuje życie Kevina Spaceya od dzieciństwa, poprzez pierwsze sukcesy na Broadwayu, aż po zyskanie międzynarodowej sławy.

Nowe oskarżenia wobec aktora

Film pokazuje także rozmowy z niezwiązanymi wcześniej z tą sprawą mężczyznami, którzy dopiero teraz odważyli się mówić o swoich doświadczeniach ze znanym aktorem.

Film wyreżyserowała Katherine Haywood, a wyprodukowali Dorothy Byrne i Mike Lerner z ramienia Roast Beef Productions. Nominowana do Oscara firma stoi za takimi filmami, jak "The Square", "Hell and Back Again", "Pussy Riot: Modlitwa punka" czy "Who is Ghislaine Maxwell".