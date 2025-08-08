Premiera czwartego odcinka trzeciego sezonu serialu "Fundacja" nastąpiła 25 lipca na platformie Apple TV+, 8 sierpnia pojawił się odcinek piąty, a kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień w piątek, aż do 12 września.

Zachwyt widzów i krytyków

"Fundacja" podbiła serca widzów "dzięki misternie skonstruowanej fabule, zapierającym dech efektom wizualnym, odważnej narracji i znakomitym kreacjom aktorskim" – czytamy w informacji prasowej. Serial zachwycił też krytyków – co prawda nie od razu bezgranicznie, gdyż pierwszy sezon uzyskał 72 proc. pozytywnych recenzji na portalu RottenTomatoes, za to sezon drugi rozbił już bank, zdobywając 100 proc.

Reklama

Pierwsze recenzje trzeciego sezonu były równie entuzjastyczne – znów okrągłe 100 proc. krytyków wystawiło pozytywne oceny. Po premierze drugiego odcinka średnia ocen spadła do 89 proc., ale to wciąż znakomity wynik.

"Trzeci sezon jest genialny, bardziej złożony i lepszy narracyjnie niż poprzednie" – uważa Aglaia Berlutti z serwisu Hipertextual.

Reklama

"Zawstydza inne seriale swojego gatunku tym doniosłym, wspaniałym trzecim sezonem" – przekonuje Nick Schager z "The Daily Beast".

"Trzeci sezon jest pełen zawiłości fabularnych i co prawda nie dorównuje swojemu znakomitemu poprzednikowi, ale ta epicka opowieść science fiction nadal pozostaje wierną i świetnie zagraną adaptacją arcydzieła Isaaca Asimova" – podsumowują krytycy.

Nowy sezon "Fundacji" jest numerem jeden na platformie Apple TV+ w Polsce i na świecie.

Co się wydarzy w trzecim sezonie?

Trzeci sezon kontynuuje epicką opowieść o grupie wyrzutków, którzy podejmują próbę ocalenia ludzkości i odbudowy cywilizacji w obliczu upadku Imperium Galaktycznego.

Akcja nowego sezonu toczy się 152 lata po wydarzeniach z drugiej serii. Fundacja zyskała znaczącą pozycję w galaktyce, a dynastia Cleonów chyli się ku upadkowi. Gdy obie siły próbują zawrzeć niepewny sojusz, nad galaktyką pojawiają się czarne chmury – bezwzględny dowódca "Mule" chce przejąć władzę przy użyciu siły militarnej i kontroli umysłu. Przyszłość galaktyki staje pod znakiem zapytania, a Hari Seldon, Gaal Dornick, Cleoni i Demerzel stają się pionkami w śmiertelnej grze międzygwiezdnych ambicji.

Kto występuje w trzecim sezonie?

W trzecim sezonie pojawiają się nowi bohaterowie i aktorzy, m.in. laureatka Emmy Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, zdobywca Oscara Troy Kotsur oraz Pilou Asbæk.

Do swoich ról powracają także Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann i Rowena King.

Kto stoi za serialem?

"Fundacja" jest produkcją Skydance Television dla Apple TV+. Producentem wykonawczym jest David S. Goyer; w zespole producentów znajdują się także Bill Bost, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Robyn Asimov, David Kob, Christopher J. Byrne, Leigh Dana Jackson, Jane Espenson oraz Roxann Dawson.

Pierwsze dwa sezony "Fundacji" są dostępne na Apple TV+.