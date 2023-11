41-letni Taraja Ramsesszginął w tragicznym wypadku samochodowym, który miał miejsce na rampie wyjazdowej na autostradzie Interstate 20 w hrabstwie Dekalb w stanie Georgia. Wraz z nim zginęły jego dzieci: 13-letnia córka, Sundari Ramsess, 10-letni syn, Kisasi Ramsess i nowonarodzona córka, Fugibo Ramsess - informuje portal "Daily Star".

Jak donosi The Atlanta Journal-Constitution, Ramsess zginął w Halloweenową noc, gdy prowadził swojego Forda F-150, który zderzył się z ciągnikiem siodłowym.

Dwie z córek Ramsessa przeżyły wypadek, a jego trzyletnia córka została hospitalizowana. Początkowo podano, że jego 10-letni syn, Kisasi, był podtrzymywany przy życiu, ale później opublikowano aktualizację, ogłaszając również jego śmierć.

"Wszyscy, którzy go znali i spotkali, wiedzą, jak wyjątkowy był Taraja. Miał głęboką zdolność do miłości i kochał swoje dzieci ponad wszystko. Kochał sztuki walki, motocykle i wszystkie rzeczy związane z filmowaniem. Miał bardzo zuchwałe, ale nikczemne poczucie humoru, a jednocześnie potrafił być tak banalny, jak to tylko możliwe. Sundari, Sunny, jak go nazywano, również odzwierciedlało to szczególne światło. Zabawny i uwielbiał tańczyć. O Boże! Nie mogę uwierzyć, że odeszli!" - napisała na Instagramie matka Ramsessa, Akili Ramsess.

Był po prostu niesamowitą osobą. To wielka strata dla tego świata. To skłania do refleksji i daje nową perspektywę na wszystkich, do których trzeba dzwonić każdego dnia. Ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy padną ostatnie słowa - powiedział WSB-TV wieloletni przyjaciel i trener X3 Sports Tony Tucci.

Zawsze był człowiekiem rodzinnym. Był bardzo zaangażowany i kochający. Dzwoniłem do niego przez FaceTime losowo w ciągu dnia, a on przygotowywał dzieci do szkoły, odbierał je lub zabierał ze sobą na siłownię - powiedział USA Today kuzyn Ramsessa, Pharaoh Hardee.

Taraja Ramsess. Kim był?

Taraja Ramsess był znanym kaskaderem, który pracował w przemyśle filmowym, wykonując kaskaderskie sceny w takich filmach jak “Czarna Pantera” i “Avengers: Infinity War” oraz “Avengers: Endgame” z Marvela.

Ramsess urodził się w Los Angeles w Kalifornii, ale mieszkał w Atlancie w stanie Georgia. Uczęszczał do Los Angeles City College na kierunku filmowym i do Art Institute of Atlanta na kierunku animacji. Pracował z SAG-AFTRA jako kaskader przez pewien czas.

Ramsess był również częścią ekipy firmy dystrybucyjnej Avy DuVernay, ARRAY2. DuVernay uhonorowała Ramsessa w poście na Instagramie, pisząc: “Pamiętam jeden dzień na planie, nie mieliśmy wystarczającej liczby czarnoskórych aktorów do kluczowej sceny. Musiałam rekrutować członków mojej ekipy do gry przed kamerą. Taraja był pierwszy, który powiedział tak. Tak, zrobię swoją prawdziwą pracę, a potem wskoczę do tej szalonej sceny, grając twardziela z pistoletem dla ciebie. Od tego momentu - wszyscy inni też powiedzieli tak. Był takim człowiekiem. Liderem. Światłem".