Michael Gambon nie żyje. Filmowy Dumbledore

Brytyjsko-irlandzki aktor Michael Gambon zmarł w wieku 82 lat, poinformowała w czwartek agencja PA Media, powołując się na oświadczenie rodziny.

Aktor był znany m.in. z roli Albusa Dumbledore’a, bohatera serii książek o Harrym Potterze autorstwa angielskiej pisarki Joanne K. Rowling.

Aktor zmarł spokojnie w szpitalu, podała PA Media, powołując się na oświadczenie rodziny.

Michael Gambon. Kariera aktorska

Gambon rozpoczął karierę aktorską na scenie teatralnej we wczesnych latach 60. ubiegłego wieku. Później przeniósł się do telewizji i filmu. Zagrał m.in. psychotycznego przywódcę mafii u Petera Greenawaya w produkcji "Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek" z 1989 roku oraz starszego króla Jerzego V w filmie Toma Hoopera "Jak zostać królem" z 2010 roku - przypomina Reuters.

Jego najbardziej znaną rolą była ta związana z postacią Dumbledore'a w serii filmów o Harrym Potterze. Od trzeciej części serii zastąpił zmarłego odtwórcę tej roli, Richarda Harrisa.

Michael Gambon. Wczesne lata

Michael John Gambon urodził się 19 października 1940 roku w Dublinie jako syn krawcowej i inżyniera. Rodzina przeprowadziła się do Camden Town w Londynie, gdy Gambon miał sześć lat - podaje Reuters.

W wieku lat 15 Gambon opuścił szkołę i pracował jako narzędziowiec. Jednocześnie był członkiem amatorskiej grupy teatralnej - przypomina Reuters. Inspirował się Marlonem Brando i Jamesem Deanem.

Przełom w karierze

W 1962 roku dołączył do zespołu The National Theatre, grając pod kierownictwem słynnego Laurence'a Oliviera. W kolejnych latach Gambon budował swoją reputację na scenie. W latach 80. zwrócił na siebie uwagę główną rolą w serialu telewizyjnym "The Singing Detective" z 1986 roku. Występ ten przyniósł mu jedną z czterech nagród BAFTA - pisze Reuters.