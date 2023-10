Burt Young zmarł w Los Angeles 8 października, jednak informację o jego śmierci "New York Times", powołał się na córkę aktora Anne Moreę Steingieser, podał dopiero w środę 18 października. Tragiczną wiadomość potwierdziła agencji Reutera menadżerka Younga, Lynda Bensky.

Reklama

Burt Young nie żyje. Sławę przyniosła mu ta jedna rola

Burt Young, a właściwie Gerald Tommaso DeLouise, urodził się w 1940 r. w Nowym Jorku. Początkowo angażowany był głównie do ról amerykańskich twardzieli pochodzenia włoskiego. Szeroką rozpoznawalność przyniosła mu rola Pauliego Pennino w filmach o niezwyciężonym bokserze Rockym Balboa (Sylvester Stallone). Burt Young brawurowo zagrał w nich rolę szwagra Rocky'ego, brata Adrian (Talia Shire), niestroniącego od butelki, dobrodusznego rzeźnika.

Burt Young był jednym z trzech aktorów (obok Sylvestra Stallone i Tony’ego Burtona), który wystąpił we wszystkich częściach bokserskiej sagi, na którą składa się sześć filmów – od "Rocky" z 1976. do "Rocky V" z 1990 r. oraz "Rockym Balboa" z 2006. Za rolę Pauliego Pennino otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

Reklama

Burt Young – aktor, malarz, pisarz

Burt Young zagrał także "Gang, który nie potrafił strzelać" (debiut aktorski), "Chinatown" Romana Polańskiego, pamiętnym "Konwoju", "Dawno temu w Ameryce" Martina Scorsese, a także w serialach "M*A*S*H", "Strażnik Teksasu", "Prawo i porządek", czy "Rodzina Soprano".

Pasją aktora było malarstwo. W tej dziedzinie również osiągnął spore sukcesy. Obrazy Burta były wystawiane w galeriach na całym świecie. Burt Young jest także autorem powieści historycznej i licznych publikacji, na podstawie których powstały dwa filmy.