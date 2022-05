– Nie ma w polskich kinach bardziej uwielbianych zwierzaków niż psy – przekonuje Bartek Fukiet, autor polskiej wersji językowej filmu „Dogtanian. Psi muszkieterier”. Ta urocza animacja, nawiązująca – w formule przygodowego kina familijnego dla młodszych widzów – do klasycznej powieści Aleksandra Dumasa, na ekranach w Polsce pojawi się już 27 maja, prosto na Dzień Dziecka. – „Dogtanian. Psi muszkieterier” w lekki, łatwy i przyjemny sposób wprowadza dzieci w świat jednej z najbardziej ukochanych powieści wszech czasów. Nawet jeśli tylko mały procent widzów poczuje kiedyś chęć sięgnięcia po książkowy pierwowzór i kontynuowania przygody z tymi bohaterami, będzie to sukces, a przy okazji satysfakcja dla mnie, jako autora dialogów w polskim dubbingu, wielkiego fana powieści Dumasa i czytelnictwa w ogóle – dodaje Fukiet, który ma na koncie autorstwo polskich dialogów do takich filmów, jak „Mały książę”, „Rodzina Addamsów” i „Rodzina Addamsów 2”. Zapytany o piosenkę miłosną Dogtaniana i Juliette, mówi: – Piosenka była dość łatwa do napisania i cieszę się, że tak pięknie zaśpiewali ją Natalia Łukowiak i Kamil Bijoś.

Historię Dogtaniana pokochały niegdyś dzieci, które oglądały bijący rekordy popularności serial telewizyjny. Dorośli już dziś fani Dogtaniana mają szansę ponownie zobaczyć dzielnych muszkieterierów i ich przyjaciół – tym razem na dużym ekranie i z własnymi dziećmi.

Młody Dogtanian marzy, by pójść w ślady ojca i dołączyć do straży króla. W poszukiwaniu przygód, wraz z koniem Ptysiem wyrusza do Paryża. Towarzyszy mu Pic, sprytna i gadatliwa mysz, która świetnie się sprawdza w roli giermka. Po brawurowym pokazie swoich umiejętności Dogtanian zyskuje szacunek i zaufanie trzech słynnych muszkieterierów: Atosa, Portosa i Aramisa.

Ta dzielna psia czwórka będzie musiała obronić króla przed spiskiem nikczemnego kardynała Richelieu, który chce przejąć władzę. Czy Dogtanianowi uda się zostać muszkieterierem i zdobyć serce pięknej Juliette?