"Parasite" Bonga Joon-ho został w nocy z niedzieli na poniedziałek nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu. To pierwszy w historii nieanglojęzyczny film z nagrodą w najważniejszej kategorii.

Obraz południowokoreańskiego twórcy tego wieczoru otrzymał jeszcze trzy Oscary - za najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy, najlepszy scenariusz oryginalny i reżyserię.

W kategorii najlepszy film "Parasite" pokonał "1917" Sama Mendesa, "Irlandczyka" Martina Scorsese, "Jokera" Todda Phillipsa, "Historię małżeńską" Noaha Baumbacha, "Jojo Rabbit" Taiki Waititiego, "Le Mans '66" Jamesa Mangolda, "Małe kobietki" Grety Gerwig oraz "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino.

Obraz Bonga Joon-ho zwyciężył rywalizację z "Bólem i blaskiem" Pedro Almodovara, "Nędznikami" Ladja Ly, "Krainą miodu" Tamary Kotevskiej i Ljubomira Stefanova oraz "Bożym Ciałem" Jana Komasy.

Wcześniej południowokoreańska produkcja była wyróżniona m.in. canneńską Złotą Palmą i Złotym Globem dla najlepszego filmu zagranicznego i nagrodą BAFTA za najlepszy film nieanglojęzyczny.

Bong Joon-ho został też uhonorowany Oscarem za najlepszą reżyserię ". Nagroda za najlepszą muzykę oryginalną powędrowała do Hildur Guonadóttir ("Joker").

Południowokoreański reżyser pokonał Sama Mendesa ("1917"), Todda Phillipsa ("Joker"), Martina Scorsese ("Irlandczyk") oraz Quentina Tarantino ("Pewnego razu... w Hollywood").

Oscarem za najlepszy montaż nagrodzono Michaela McCuskera i Andrew Bucklanda ("Le Mans '66"). Statuetkę za najlepsze efekty specjalne odebrali Guillaume Rocheron, Greg Butler i Dominic Tuohy ("1917"). Z kolei w kategorii charakteryzacja i fryzury najlepsza okazali się Kazu Hiro, Anne Morgan i Vivian Baker ("Gorący temat").

FILM

"Parasite"

REŻYSER

Joon-ho Bong – "Parasite"

AKTORKA

Renée Zellweger - "Judy"

AKTOR

Joaquin Phoenix - "Joker"

AKTOR DRUGOPLANOWY

Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Laura Dern - "Historia małżeńska"

SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Parasite"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Jojo Rabbit"

ANIMACJA

"Toy Story 4"

FILM MIĘDZYNARODOWY

"Parasite"

DOKUMENT

"Amerykańska fabryka"

ZDJĘCIA

"1917"

MUZYKA

"Joker"

PIOSENKA

"(I'm Gonna) Love Me Again" - "Rocketman"

EFEKTY SPECJALNE

"1917"

CHARAKTERYZACJA

"Gorący temat"

SCENOGRAFIA

"Pewnego razu... w Hollywood"

KOSTIUMY

"Małe kobietki"

MONTAŻ

"Le Mans '66"

DŹWIĘK

"1917"

MONTAŻ DŹWIĘKU

"Le Mans '66"

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"The Neighbors Window"

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

"Hair Love"