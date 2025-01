Pierwotnie nominacje mieliśmy poznać 17 stycznia 2025 roku, jednak termin przesunięto z uwagi na pożary w Los Angeles.

Trwa ładowanie wpisu

Oscary 2025. Pełna lista nominacji

Reklama

Najlepszy film

Anora

Emilia Pérez

The Brutalist

Konklawe

Kompletnie nieznany

Wicked

Diuna: Część druga

Substancja

I'm Still Here

Nickel Boys

Najlepszy reżyser

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Brady Corbet – The Brutalist

Sean Baker – Anora

Coralie Fargeat – Substancja

James Mangold - Kompletnie nieznany

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – Kompletnie nieznany

Ralph Fiennes – Konklawe

Colman Domingo – Sing Sing

Sebastian Stan – Wybraniec

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – Substancja

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Cynthia Erivo – Wicked

Fernanda Torres – I'm Still Here

Najlepszy aktor drugoplanowy

Kieran Culkin – Prawdziwy ból

Edward Norton – Kompletnie nieznany

Reklama

Yura Borisov – Anora

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – Wybraniec

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Ariana Grande – Wicked

Isabella Rossellini – Konklawe

Monica Barbaro - Kompletnie nieznany

Felicity Jones - The Brutalist

Najlepszy scenariusz oryginalny

Anora – Sean Baker

Prawdziwy ból – Jesse Eisenberg

The Brutalist – Brady Corbet, Mona Fastvold

Substancja – Coralie Fargeat

September 5 – Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David

Najlepszy scenariusz adaptowany

Konklawe – Peter Straughan

Kompletnie nieznany – James Mangold, Jay Cocks

Emilia Pérez – Jacques Audiard

Sing Sing – Clint Bentley, Greg Kwedar

Nickel Boys – RaMell Ross, Joslyn Barnes

Najlepszy film międzynarodowy

Emilia Pérez – Francja

I'm Still Here – Brazylia

Flow - Litwa

Nasienie świętej figi – Niemcy

Dziewczyna z igłą – Dania

Najlepszy film dokumentalny

Nie chcemy innej ziemi

Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu

Sugarcane

Wojna porcelanowa

Dzienniki Black Box

Najlepszy film animowany

Dziki robot

Flow

Wallace i Gromit: Zemsta pingwina

W głowie się nie mieści 2

Pamiętnik ślimaka

Najlepsze zdjęcia

The Brutalist – Lol Crawley

Nosferatu – Jarin Blaschke

Konklawe – Stéphane Fontaine

Maria – Edward Lachman

Diuna: Część druga - Greg Fraser

Najlepszy montaż

Emilia Pérez – Juliette Welfling

Konklawe – Nick Emerson

Anora – Sean Baker

Wicked - Myron Kerstein

The Brutalist - David Jancso

Najlepsza muzyka

The Brutalist – Daniel Blumberg

Konklawe – Volker Bertelmann

Emilia Pérez – Clément Ducol, Camille

Dziki robot – Kris Bowers

Wicked

Najlepsza piosenka

El Mal – Emilia Pérez

Kiss the Sky – Dziki robot

Mi camino – Emilia Pérez

Never Too Late: Elton John

Sing Sing

Najlepsze kostiumy

Wicked – Paul Tazewell

Nosferatu – Linda Muir

Kompletnie nieznany – Arianne Phillips

Konklawe

Gladiator II

Najlepsza scenografia

Wicked

The Brutalist

Diuna: Część druga

Nosferatu

Konklawe

Najlepsza charakteryzacja

Substancja

Wicked

A Different Man

Nosferatu

Emilia Pérez

Najlepszy dźwięk

Diuna: Część druga

Wicked

Kompletnie nieznany

Dziki robot

Emilia Pérez

Najlepsze efekty specjalne

Diuna: Część druga

Królestwo Planety Małp

Better Man

Gladiator II

Mufasa: Król lew

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

Piękni mężczyźni

W cieniu cyprysu

Magic Candies

Bez końca

Fuj!

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incydent

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

The Man Who Could Not Remain Silent

Pomarańcza z Jaffy

Anuja

The Ice Cream Man

Paris 70

Oscary 2025. Kiedy i gdzie transmisja w Polsce?

Gala wręczenia statuetek, którą poprowadzi komik i gospodarz talk show Conan O'Brien, odbędzie się 2 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Ceremonia będzie transmitowana w ponad 200 państwach, w tym 3 marca od godz. 1:00 w nocy czasu polskiego.

Relację z 97. ceremonii wręczenia Oscarów po raz pierwszy pokaże TVN24. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo na stronie tvn24.pl już od godziny 23:30, czyli łącznie z tzw. czerwonym dywanem. Gala będzie także tradycyjnie transmitowana przez stację CANAL+.