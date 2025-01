W ogarniętym ogniem Los Angeles ludzie uciekali z zadymionych kanionów i malowniczych dzielnic, w których mieszka wiele gwiazd. Domy stracili m.in. Billy Crystal, Mandy Moore, Cary Elwes i Paris Hilton. Wiele osób ewakuowano w rejonie dzielnicy Pacific Palisades oraz w Santa Monica i Altadenie.

Reklama

Pożary poza kontrolą

Z informacji podanych przez władze wynika, że trzy pożary nadal pozostają poza kontrolą. Pożar nazwany Palisades, na zachód od Los Angeles, strawił ponad 4660 ha; inny, o nazwie Eaton, na północ od Pasadeny, spustoszył ponad 4360 na, a Hurst, w dolinie San Fernando, pochłonął ok. 2590 ha. Nakazy ewakuacji wydano w środę wieczorem dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi.

O godzinie 17.50 w środę (godz. 2 w czwartek w Polsce) służby na konferencji prasowej ogłosiły, że w Hollywood Hills, niedaleko Hollywood, wybuchł nowy pożar. Części mieszkańców nakazano opuszczenie domów. Innych na pobliskich obszarach ostrzeżono, aby byli gotowi do ewakuacji.

Hollywood w ogniu - dosłownie

Reklama

Ogień dotknął słynnego znaku Hollywood na wzgórzach. Według najnowszych doniesień zagrożona żywiołem jest również Aleja Gwiazd w Los Angeles.

Jak podaje agencja AP, z powodu pożarów przełożone zostało ogłoszenie nominacji do Oscarów, planowane pierwotnie na piątek 17 stycznia. Nowy termin to niedziela 19 stycznia, ale to może się jeszcze zmienić. Eksperci wskazują, że prawdopodobnie sama ceremonia zostanie przełożona.

Tak stało się już z galą wręczenia Nagród Critics Choice, która miała odbyć się w niedzielę 12 stycznia. Organizatorzy postanowili przesunąć galę o dwa tygodnie - na 26 stycznia.

Również Amerykańska Gildia Scenarzystów przełożyła planowane na dziś, 9 stycznia, ogłoszenie nominacji do swoich dorocznych nagród. Nowy termin to poniedziałek 13 stycznia.

Odwołane premiery

Odwołane zostały wszystkie uroczyste premiery. Część kin w Los Angeles została zamknięta.

Najpewniej dojdzie też do opóźnienia wielu oczekiwanych produkcji. Na plan nie wróciła ekipa serialu "Fallout", która w tym tygodniu miała zacząć prace nad drugim sezonem hitu.

Opóźnienia mogą dotknąć także innych głośnych seriali, jak "The Pitt", "Chirurdzy", "Agenci NCIS", "Hacks" czy "Misja: Podstawówka" - donosi portal The Hollywood Reporter.