"Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna z szansą na Oscara dla filmu nieanglojęzycznego. Film reprezentuje Danię. Duńsko-polsko-szwedzka produkcja ma już na koncie nominację do prestiżowych Złotych Globów.

Krótka lista filmów z szansą na nominacje do Oscara

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła shortlistę kandydatów do Oscara, które będą rywalizować o nominacje. W kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy znalazło się na niej 15 tytułów, wśród nich reprezentująca Danię "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna. Zdjęcia do filmu realizowano we Wrocławiu, Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Łodzi.

O czym opowiada "Dziewczyna z igłą"?

Scenariusz "Dziewczyny z igłą" nawiązuje do historii seryjnej morderczyni niemowląt Dagmar Overbye, którą w 1921 roku skazano na karę śmierci. Główną bohaterką jest młoda robotnica Karoline (Vic Carmen Sonne), która zachodzi w niechcianą ciążę. Gdy dziecko się rodzi, Karoline powierza je prowadzącej nielegalną agencję adopcyjną Dagmar (Trine Dyrholm), która obiecuje, że za odpowiednią opłatą znajdzie jej dziecku dobry dom. Karoline zaczyna też pracować w domu Dagmar. Tak odkrywa straszną prawdę o działalności swojej pracodawczyni.

Nagrody dla "Dziewczyny z igłą"

Film Magnusa Von Horna, który ukończył Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi, jest już obsypany nagrodami. Dostał 11 nagród na tegorocznym FPFF w Gdyni, w tym m.in. Srebrne Lwy, nagrodę za zdjęcia oraz za drugoplanową rolę kobiecą dla Trine Dyrholm. Michał Dymek za zdjęcia do "Dziewczyny z igłą" dostał Złotą Żabę na festiwalu Camerimage.

Konkurenci do Oscara "Dziewczyny z igłą"

Oprócz "Dziewczyny z igłą" do dalszego etapu oscarowego wyścigu zakwalifikowały się filmy: "I’m Still Here" (Brazylia), "Universal Language" (Kanada), "Waves" (Czechy), "Emilia Pérez" (Francja), "The Seed of the Sacred Fig" (Niemcy), "Touch" (Islandia), "Kneecap" (Irlandia), "Vermiglio" (Włochy), "Flow" (Łotwa), "Armand" (Norwegia), "From Ground Zero" (Palestyna), "Dahomey" (Senegal), "How to Make Millions before Grandma Dies" (Tajlandia), oraz "Santosh" (Wielka Brytania).

Oscary 2025. "Pod wulkanem" Damiana Kocura poza krótką listą

O miejsce na shortliście w tej kategorii ubiegały się filmy z 85 krajów. Polskim kandydatem był obraz "Pod wulkanem" Damiana Kocura. Film opowiada historię ukraińskiej rodziny, która podczas powrotu z wakacji na Teneryfie dowiaduje się, że lot powrotny do Kijowa został odwołany z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Wracają do hotelu i nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić do domu. Między Romanem (Roman Lutskyi) i jego partnerką Anastasiią (Anastasiia Karpienko) dochodzi do spięć. 16-letnia Sofiia (Sofiia Berezovska) i jej młodszy brat Fedir (Fedir Pugachov) są świadkami kłótni. U każdego z bohaterów strach o najbliższych i przyjaciół przeplata się z poczuciem winy, że w obliczu tragedii przebywają tysiące kilometrów od domu.