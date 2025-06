Kinowa adaptacja arcydzieła polskiej literatury, "Lalki" Bolesława Prusa, nie będzie jedyną nową wersją klasyka. Już jutro, 1 lipca ruszają zdjęcia do nowego serialu "Lalka" w reżyserii Pawła Maślony. Kto wystąpi w serialu inspirowanym kultową powieścią? Kiedy i gdzie możemy się go spodziewać? Oto wszystko, co wiemy!