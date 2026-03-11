"Zwierzogród 2" jest dostępny od 11 marca na platformie Disney+.

O czym jest film?

W kontynuacji wielkiego hitu początkujący policjanci Judy Hopps i Nick Bajer trafiają na trop wielkiej tajemnicy, gdy tajemniczy gad Grześ Żmijewski przybywa do Zwierzogrodu, wywracając zwierzęcą metropolię do góry nogami. Podczas obchodów stulecia Zwierzogrodu, najważniejsza księga – Kodeks Rysiowieckich – stawia przed duetem policjantów wiele pytań. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką w nieznanych wcześniej częściach miasta, gdzie ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę bardziej niż kiedykolwiek.

Rekord wszech czasów

"Zwierzogród 2" pobił rekordy box office'u, stając się najbardziej dochodową animacją w historii wytwórni należących do Motion Picture Association (MPA) z wynikiem 1,85 miliarda dolarów na całym świecie, co plasuje film na ósmym miejscu wśród najbardziej dochodowych produkcji w historii kina.

Film jest także piątym tytułem Walt Disney Animation Studios, który przekroczył miliard dolarów globalnych przychodów, co jest kamieniem milowym w bogatej historii studia. Sukces ten idzie w parze z ogromnym uznaniem widzów i krytyków, w tym 96 proc. zweryfikowanej oceny publiczności "Verified Hot" w serwisie Rotten Tomatoes oraz oceną A w CinemaScore.

Kto stoi za filmem?

Animację stworzył zespół Walt Disney Animation Studios, w którego skład wchodzą reżyser i scenarzysta Jared Bush, reżyser Byron Howard, producentka Yvett Merino oraz kompozytor Michael Giacchino.

Sukces franczyzy

"Zwierzogród 2" rozwija sukces całej franczyzy, obejmującej także "Zwierzogród" oraz "Zwierzogród+", które oglądano przez ponad 805 milionów godzin na całym świecie. Fani mogą obejrzeć wszystkie przygody Judy i Nicka w kolekcji "Zwierzogród" dostępnej w serwisie Disney+.