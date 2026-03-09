Serial "Tajemnica Bladego Konia" będzie emitowany w całości na kanale Epic Drama od dziś, poniedziałku, 9 marca, do środy, 11 marca, codziennie o tej samej godzinie – 21:00. Serial składa się z trzech godzinnych odcinków.

O czym jest serial?

W bucie martwej kobiety znaleziono tajemniczą listę nazwisk. Mark Easterbrook, handlarz antykami, postanawia dowiedzieć się, dlaczego jego nazwisko znalazło się na tej liście. Podejmuje śledztwo, które prowadzi go do trzech starych panien mieszkających w wiosce Much Deeping.

Kiedy dochodzi do kolejnych zgonów, Mark zaczyna podejrzewać coś, co wydaje się niewiarygodne. Czy to, co się dzieje, może być efektem czarów? I czy on sam jest przeklęty? Marka ogarnia paranoja; kto chce jego śmierci i jak może uchronić się przed klątwą?

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra nominowany do Emmy Rufus Sewell ("Dyplomatka", "Mroczne miasto", "Obłędny rycerz"), a partnerują mu Kaya Scodelario ("Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara", "Więzień labiryntu", "Pełzająca śmierć"), Georgina Campbell ("Skażenie", "Barbarzyńcy", "Nie otwieraj oczu: Barcelona"), Sean Pertwee ("Equilibrium", "Armia wilków", "Ukryty wymiar"), Kathy Kiera Clarke ("Krwawa niedziela", "Cherrybomb", "Dziewczyna taka jak ty") oraz Sheila Atim ("Królowa wojownik", "Poobijana", "Doktor Strange w multiwersum obłędu").

Kto stoi za serialem?

Scenariusz serialu na podstawie powieści Agathy Christie napisała laureatka nagrody BAFTA Sarah Phelps ("Szóste przykazanie", "Zdążyć przed zmrokiem", "Świadek oskarżenia"), a za kamerą stanęła Leonora Lonsdale ("Zły zamiar", "Niebezpieczne związki").