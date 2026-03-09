"Blanca" powróciła z trzecim sezonem na kanał 13 Ulica 2 marca o godz. 22:00. Na start stacja pokazała dwa odcinki, dziś, 9 marca, zadebiutuje odcinek trzeci, a kolejne będą emitowane w każdy poniedziałek o tej samej porze – aż do finału sezonu 11 maja.

Co się wydarzy w nowym sezonie?

W nowych odcinkach Blanca staje w obliczu wyzwań, jakich dotąd nie musiała podejmować. Bohaterka, znana z determinacji i odwagi, która wcześniej działała bez wahania i nie stroniła od ryzyka, zaczyna odczuwać lęk przed ciemnością, z niepewnością spogląda w przyszłość i nabiera przekonania, że może polegać wyłącznie na sobie. Wkrótce zostaje zmuszona do konfrontacji z mrokiem, który tym razem okazuje się wyjątkowo dotkliwy i przytłaczający.

Reklama

Bliscy nie pozwolą, by Blanca mierzyła się z tym doświadczeniem w pojedynkę. U jej boku niezmiennie stoją: młoda Lucia, oddana przyjaciółka Stella oraz troskliwy ojciec Leone. Na komisariacie może liczyć na wsparcie zastępcy komisarza Bacigalupo i inspektora Liguoriego. Po wydarzeniach z finału drugiego sezonu relacja Blanki i Liguoriego pozostaje jednak napięta – choć uczucia między nimi wciąż są żywe. Dodatkowe emocje wnosi pojawienie się nowego mężczyzny, który wyraźnie wpływa na dynamikę tej relacji.

Każdy odcinek zabierze widzów do innego, charakterystycznego zakątka Genui, prezentując zróżnicowane środowiska i bohaterów sportretowanych realistycznie, z subtelną nutą humoru.

Reklama

Blanca zawsze wierzyła, że w przyszłość należy patrzeć odważnie, bez lęku przed ciemnością. Życie potrafi jednak zaskoczyć i wystawić na próbę w najmniej spodziewanym momencie. W nowej odsłonie bohaterka ponownie konfrontuje się z wyzwaniami, odkrywając, że tylko gotowość do ryzyka pozwala naprawdę docenić słońce, które pojawia się po burzy. Bo przecież… to Blanca.

Kto występuje w nowym sezonie?

W obsadzie ponownie pojawią się Maria Chiara Giannetta ("Hotel Costiera", "Don Matteo"), Giuseppe Zeno ("Mafia Mamma", "Mina Settembre"), Enzo Paci ("Don Matteo", "12 12 12"), Ugo Dighero ("Rossella", "Brancaccio"), Federica Cacciola ("Magiczne noce", "Il Migliore Dei Mondi"), Sara Ciocca ("Jestem otchłanią", "Sekret bogini fortuny"). Zobaczymy także dwie nowe twarze: Domenico Diele ("Don Matteo", "1992: Berlusconi Rising") oraz Matilde Gioli ("Doc: w twoich rękach").

Kto stoi za nowym sezonem?

Serial został wyprodukowany przez Lux Vide (spółka Fremantle) i zrealizowany we współpracy z Rai Fiction. Za scenariusz odpowiadają Francesco Arlanch, Elena Bucaccio, Alessandro Sermoneta i Mario Ruggeri, a reżyserem serii jest Nicola Abbatangelo.