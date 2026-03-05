W każdy wtorek marca o godzinie 20:00 na antenie Romance TV będzie można cieszyć się jedną premierą ekranizacji powieści Rosamunde Pilcher, natomiast dziś, w czwartek, 5 marca, z okazji kornwalijskiego święta – Dnia Świętego Pirana – na widzów czekają aż dwie premiery.

"Rosamunde Pilcher: Ścieżki miłości"

Premiera telewizyjna: 5 marca, godz. 20:00

Studentka uczelni muzycznej, Caroline Bartling, przyjeżdża na wieś, że spędzić kilka relaksujących dni w hotelu swojej matki, Mirandy. Nieustannie dochodzi między nimi do tarć. Miranda nie traktuje poważnie szkoły swojej córki i nalega, żeby Caroline ustaliła w końcu termin ślubu z synem bankiera, Reginaldem Cobornem. Rzeczywisty właściciel hotelu, Sam Turner, mąż Mirandy i ojczym Caroline, zaginął pół roku wcześniej na morzu. Sprawy spadkowe zostaną załatwione dopiero wtedy, kiedy Sam zostanie oficjalnie uznany za zmarłego.

"Rosamunde Pilcher: Płomień miłości"

Premiera telewizyjna: 5 marca, godz. 21:55

Hanna i Peter już od 30 lat są szczęśliwym małżeństwem. Co 5 lat, z potrzeby serca, odnawiają małżeńską przysięgę i z tej okazji zapraszają do Castlewood wszystkich przyjaciół i krewnych. Tylko Geraldine, najmłodsza siostra i jedyna krewna Hanny, zdecydowanie odmawia przyjazdu. Magnus, syn Hanny i Petera, próbuje wszystkiego, żeby ściągnąć swoją ciotkę do Castlewood. Udaje mu się to za pomocą kłamstwa. Geraldine przyjeżdża w towarzystwie Charlotte, młodej prawniczki, w której Magnus się zakochuje. Jednak Charlotte jest już zaręczona i cierpi z powodu traumy, którą przeżyła w dzieciństwie. Ich wspólna przyszłość wydaje się niemożliwa.

"Rosamunde Pilcher: Rocznica"

Premiera telewizyjna: 10 marca, godz. 20:00

Pam Holloway wierzy w miłość i stabilne małżeństwo. Wzorem dla niej są jej rodzice, Laureen i Elliot, którzy w tym roku świętują srebrne wesele. Partner Pam, Tate Wheeler, jest dzieckiem rozwiedzionej pary i podchodzi sceptycznie do sformułowań typu "miłość na wieki". Pam, żeby przekonać Taye'a, że małżeństwo jest gwarancją wspólnego szczęścia, zabiera go spontanicznie na uroczystość do stadniny rodziców.

"Rosamunde Pilcher: Letnie marzenie"

Premiera telewizyjna: 17 marca, godz. 20:00

Samantha i jej mąż Jasper mieszkają w przepięknej posiadłości, do której Samantha jest bardzo przywiązana. Po drugim poronieniu zanosi się na małżeński kryzys. Jasper proponuje sprzedaż posiadłości i rozpoczęcie wspólnego życia w innym miejscu. Jednak Samantha odkrywa, że jej mąż ma romans...

"Rosamunde Pilcher: Żagle miłości"

Premiera telewizyjna: 24 marca, godz. 20:00

Patriarcha herbacianego rodu od lat skłócony ze swoim synem, zapisuje swoje przedsiębiorstwo dyrektorowi zarządzającemu, który ma zamiar poślubić młodą garncarkę. Niespodziewanie zjawia się syn marnotrawny, który zbudował na obczyźnie własną firmę, a teraz chce pogodzić się ze swoim ojcem. Na dodatek piękna rzemieślniczka, wielka miłość syna, nie chce o nim zapomnieć. Dyrektor, podwójny konkurent syna, snuje mroczne plany.

"Rosamunde Pilcher: Pióra na wietrze"

Premiera telewizyjna: 31 marca, godz. 20:00

Kobieta i jej chora na astmę córeczka spędzają wakacje nad morzem. Bohaterka poznaje tam tajemniczego sokolnika i się z nim zaprzyjaźnia. Pewnego dnia są świadkami, jak wspólnik sokolnika przenosi wszystkie klatki z ptakami na statek i chce je wywieźć za granicę. Kobieta i jej przyjaciel rozpoczynają akcję ratunkową, która staje się naprawdę dramatyczna, ponieważ niespodziewanie dziewczynce grozi poważne niebezpieczeństwo.