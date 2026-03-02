Trzeci sezon serialu kryminalny "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zadebiutuje na antenie TV4 już dziś, 2 marca – serial będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 21:30, tuż po emisji hitu "Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny".

O czym jest serial?

W Trójmieście, do którego przez gdański port wpływa całe zło świata, nadinspektor Roman "Musashi" Gołaszewski kompletuje nowoczesną jednostkę stworzoną na wzór FBI przez swego poprzednika, emerytowanego nadinspektora Pawła Lipca. W jej skład mają wchodzić najlepsi eksperci różnych dyscyplin, którzy wspólnymi siłami mogliby postawić tamę zorganizowanej przestępczości i fali zbrodni zalewającej miasto. Brutalne realia sprawiają, że policjanci zmuszeni są czasem działać na granicy prawa, by powstrzymać bestialstwo, niespotykane w innych częściach kraju. Tu wspólne interesy mają kartele narkotykowe z Ameryki Południowej, rosyjska, europejska i afrykańska mafia, handlarze bronią i żywym towarem. Funkcjonariusze pracują w świecie, gdzie zatrzymanie mordercy to dopiero znalezienie narzędzia zbrodni, a śmierć zwykłej przedszkolanki prowadzi do krwawych plemiennych porachunków mafii, która próbuje zalać gdańskie ulice wraz z przemycanymi narkotykami i swoimi "plemiennymi" wojnami.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych, obok Artura Dziurmana ("Rojst", "Infamia", "Czas honoru", "Klan") jako Musashiego i Jerzego Zelnika ("Faraon", "Doktor Murek", "Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny", "Ziemia obiecana") jako Pawła Lipca, zobaczymy czworo aktorów młodego pokolenia.

W roli Alicji Lipiec, córki nadinspektora Lipca, występuje Aleksandra Gałczyńska ("Pierwsza miłość", "Korona królów", "Profilerka"). Alicja to twarda sztuka i wybitna profilerka z ogromną wiedzą, wyjątkową intuicją i doświadczeniem zdobytym m.in. w FBI. Jak mało kto potrafi zrozumieć ciemną stronę ludzkiego umysłu i rozwikłać jego tajemnice, jednak prywatnie wciąż boryka się ze sprawami, których nie potrafi rozwiązać i emocjami, od których próbowała się odciąć, jak zadawniony konflikt i zerwana więź z ojcem. Mimo to zdecydowała się dołączyć do stworzonej przez niego jednostki, kiedy dostała propozycję od dowodzącego nią obecnie Gołaszewskiego. Wkrótce zajmie się sprawą, której nikt nie jest w stanie wyjaśnić.

Wielowątkowe śledztwo prowadzi wraz z nią Damian "Oczko" Gzymski – w tej roli Rafał Cieluch ("Matki Pingwinów", "Rojst '97", "Grzechy sąsiadów", "Sala samobójców. Hejter", "Uroczysko"). Gzymski to postać zbudowana z kontrastów. Łamignat o złotym sercu, niebezpieczny jak wulkan, miłosierny jak kat – ale tylko dla tych "złych", bo dla bliskich "Oczko" jest jak pluszowy opatrunek. Świat dzieli na dwie części – tę dobrą i tę złą – bez jakichkolwiek odcieni. Kiedy uzna, że ktoś jest dobry, potrafi trwać w tej wierze do granic naiwności. Damian od lat z wielkim oddaniem opiekuje się żoną i córką swojego brata, Marka, który nigdy nie zdał egzaminu ani na męża, ani na ojca.

W postać Patrycji Berg, wybitnie zdolnej i ambitnej śledczej, wciela się Angelika Kurowska ("Przyjaciółki", "Archiwista", "Planeta singli. Osiem historii", "O mnie się nie martw", "Druga szansa"). Pochodząca z zamożnego domu o bogatych tradycjach Patrycja dla pracy w policji odrzuciła dostatnie życie i otwartą drogę do kariery modelki. Pierwszy poznał się na niej nadinspektor Lipiec, który stał się jej mentorem, darzącym ją niemal ojcowską troską i dumnym z postępów, jakie zrobiła pod jego okiem. Jej siła i niezłomne dążenie do celu, sprawiają, że potrafi radzić sobie z przeciwnościami zarówno w pracy, jak i w życiu – choć zmaga się z bardzo poważną chorobą, nie pozwala, by to przesłoniło jej świat.

Partnerem Berg na służbie jest Maksym Pietras, grany przez Kamila Szklanego ("Korona królów", "Behawiorysta", "Ojciec Mateusz", "Na Wspólnej"). Pietras to wychowanek ulic starego portu, który nie miał rodziny, miał za to wielu znajomych bandytów. Mieszkał samotnie w opuszczonym domu i by przeżyć, handlował marihuaną, ale nurt przestępczego życia nigdy go nie porwał. Dzięki ogromnej determinacji, ciężkiej pracy i sprytowi udało mu się wyrwać z tego przestępczego świata, a najlepszą od niego ucieczką okazała się policja.

"Tandem Berg i Pietrasa jest jak kwas wlany do wody. On jest łobuzem z ulicy, ona dziewczyną z dobrego domu, która walczy o szacunek w szowinistycznym świecie Maksym czasem pozuje na mizogina, ale tylko po to, by rozdrażnić byłą modelkę. Oboje są jednak siebie warci – wyszczekani i zadziorni" – czytamy w informacji prasowej.

W serialu zobaczymy także Dariusza Toczka ("Doppelgänger. Sobowtór", "W rytmie serca", "Swaci", "Korona królów. Jagiellonowie", "Znaki", "Usta Usta") w roli patologa Kosmy Janickiego, Zuzę Motorniuk ("Pierwsza miłość", "Dzielnica strachu") jako techniczkę kryminalistyki Magdalenę Białas "Białą", Katarzynę Pośpiech ("Wielka woda", "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", "Dziewczyny z Dubaju", "Kowalscy kontra Kowalscy") jako łowczynię głów oraz Roberta Gulaczyka ("Barwy szczęścia", "Korona królów. Jagiellonowie", "Znaki", "Chyłka") w roli tajemniczego Łukasza Szredera.

W trzecim sezonie do stałej obsady serialu dołączy Maria Wieczorek jako starsza aspirant Pola Dąbek, którą mogliśmy zobaczyć w ostatnich odcinkach poprzedniej serii, kiedy Alicja Lipiec (Aleksandra Gałczyńska) na skutek odniesionych była wyłączona ze służby. W trzecim sezonie poznamy Polę bliżej i dowiemy się, dlaczego Damian "Oczko" Gzymski (Rafał Cieluch), by uniknąć współpracy z nią, gotów był odejść z jednostki. W roli Wiktora Serafina, młodego policjanta, którego pod swoje skrzydła wziął Musashi w finale drugiego sezonu, oglądać będziemy Igora Paszczyka, a jako jego partnerka na służbie, Maja Osica, pojawi się w serialu Weronika Roman.

Patrycja Berg (Angelika Kurowska) i Maksym Pietras (Kamil Szklany) nadal tworzyć będą zgraną parę na służbie, choć poza nią każde z nich samotnie zmagać się będzie z osobistymi dramatami. Wspólne śledztwa poprowadzi też dwoje innych doświadczonych ludzi Musashiego, Szreder (Rober Gulaczyk) i Paulina Kiszczak (Katarzyna Pośpiech), których relacja i zasady współpracy ulegną zasadniczym zmianom.

Śledczych wspierać będą jak zwykle komisarz Magdalena Białowąs "Biała" (Zuzanna Motorniuk), patolog Kosma Janicki (Dariusz Toczek) i mundurowy Marek (Mateusz Mirczyński).

Razem mierzyć będą się z przestępczym światem, którym w Trójmieście wciąż trzęsie Barabasz (Sławomir Grzymek) z pomocą swoich ludzi, z Siwym (Grzegorz Wojdon) na czele.

Co się wydarzy w trzecim sezonie?

Już w pierwszym tygodniu emisji nie zabraknie emocji.

Odcinek 105 – emisja: poniedziałek, 2 marca o 21:30 – "Musashi" i jego zespół przeprowadzają akcję, której celem jest schwytanie Michaela Novaka, znanego jako "Amerykanin". To były współpracownik Alicji Lipiec z FBI, który teraz dąży do konfrontacji ze śledczą. Mimo zabezpieczenia terenu, Novak rani funkcjonariusza i znika, zmuszając ekipę Musashiego do opracowania nowej strategii. W tym samym czasie starsza aspirant Pola Dąbek i mundurowy Marek muszą rozwiązać inną sprawę. W Pręgowie dochodzi do wstrząsającej tragedii — pięcioletnia dziewczynka ginie pod kołami ciągnika, prowadzonego przez pijanego mężczyznę. Z początku wszystko sugeruje, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, jednak kolejne dowody zaczynają wskazywać, iż mogło być zupełnie inaczej. Równolegle starszy aspirant Damian Gzymski "Oczko" próbuje zaopiekować się bratanicą, która po traumie związanej z doprowadzeniem do śmierci własnej babci wymaga stałej opieki.

– "Amerykanin" wciąż pozostaje na wolności i nie spocznie, póki nie dokona zemsty na podkomisarz Alicji Lipiec. Tym samym inspektor Roman Gołaszewski "Musashi" musi wprowadzić w życie nowy plan, a to oznacza, że Lipiec kolejny raz będzie musiała podporządkować własne bezpieczeństwo prowadzonej sprawie. Równolegle starsza aspirant Patrycja Berg i starszy aspirant Maksym Pietras badają śmierć Eweliny Maj, której ciało znaleziono w samochodzie pod przedszkolem. Obrażenia wskazują na brutalne pobicie i długotrwałą przemoc. Nowy partner kobiety, Karol Romaniuk, opisuje jej konfliktowe małżeństwo z Andrzejem Majem – agresywnym, notowanym mężczyzną, który groził jej w noc przed zgonem. Śledczy ruszają jego tropem, gdyż wszelkie przesłanki sugerują, że to właśnie on dokonał zabójstwa. W tym czasie Pietras, rozbity po śmierci Malczewskiej, spędza noce w barach, pijąc do upadłego i prowokując bójki. Przyjacielską rękę wyciąga do niego Kamil Osterwa "Siwy", obiecując jednak coś więcej niż tylko pomoc w wytrzeźwieniu. Odcinek 107 – emisja: środa, 4 marca o 21:30 – Pola Dąbek i Damian Gzymski prowadzą sprawę zabójstwa Wiktora Michałowskiego. Mężczyzna zginął od kilkunastu ciosów zadanych siekierą. Napastnik brutalnie zaatakował też jego brata, ale przeżył i trafił do szpitala. Na miejscu nie ma śladów rabunku, przy czym listonosz wskazuje na czerwony samochód, który od kilku dni stał w pobliżu miejsca zbrodni i którego kierowca miał obserwować posesję. Okazuje się, że auto należy do Tadeusza Balicy, drobnego przestępcy z długami i wyrokami. Tymczasem śledczy ustalają, że Michałowski pracował jako celnik i tuż przed śmiercią dzwonił do Barabasza. Policjanci konfrontują gangstera, on jednak nie daje po sobie poznać, aby miał cokolwiek wspólnego z śmiercią Michałowskiego. Jednocześnie Damian wciąż musi mierzyć się z kryzysem bratanicy. Z pomocą przychodzi sam "Musashi".

Co się wydarzyło w drugim sezonie?

W drugim sezonie, którego akcja rozpoczęła się z impetem dwa miesiące po wydarzeniach pierwszej serii, oglądaliśmy nowe trzymające w napięciu śledztwa, nowe wątki i nowe postaci oraz odpowiedzi na pytania, z którymi pozostawił nas dramatyczny finał poprzedniego sezonu.

"Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny"

Tuż przed serialem "Sprawiedliwi. Trójmiasto", także od 2 marca od poniedziałku do czwartku o godz. 20:30 w Czwórce będzie można śledzić już 20. sezon hitu o wrocławskich śledczych "Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny", a w nim duże zmiany na komendzie i w życiu prywatnym bohaterów. Będą awanse i nominacje na ważne stanowiska, przełomy w starych śledztwach i nowe bulwersujące sprawy, a także wiele zawirowań uczuciowych: od nowych obiecujących znajomości, przez komplikacje i niespodzianki w okrzepłych już związkach, po relacje, których nie da się już uratować.

Nowy sezon rozpocznie się od awansów i nominacji na nowe stanowiska. Dowiemy się, kto otrzyma wyższy stopień, kto zajmie fotel komendanta wojewódzkiego, kto kierować będzie wydziałem kryminalnym, a komu przypadnie rola zastępcy naczelnika.

W tym sezonie powróci niepokojąca sprawa z przeszłości, w której ważną rolę odegrał przed laty Kubis (Marek Włodarczyk), a w którą teraz zaangażują się także Kujawińska (Karolina Jóźwik) i Paulina Wach (Kamila Ścibiorek). Przeciwnik będzie wyjątkowo niebezpieczny, a stawką będzie życie całej rodziny.

Izie Rosie (Karolina Głąb) nie będzie dawała spokoju sprawa Piotra Głowackiego (Tomasz Sobczak), dla którego więzienie będzie prawdziwym koszmarem.

Kuba Walczak (Michał Mrozek) postanowi wziąć się za pewne zaniedbane sprawy w jego życiu, co da początek pewnej interesującej znajomości.

Baśkę Kalicką (Anna Prus) i Sławka Kłosa (Paweł Izdebski) czekają niespodzianki w ich związkach, a w pracy - śledztwo w sprawie przestępcy dopuszczającego się makabrycznych czynów.

Daga Górska (Magdalena Margulewicz) będzie mierzyć się z konsekwencjami sprawy Bosackiego i swoim poczuciem winy z powodu jego zastrzelenia, a do tego z traumą, jakiej doznała Wiktoria. Z pomocą przyjdzie Michał Garda (Konrad Jałowiec), który wspierać będzie Wiktorię próbującą odzyskać równowagę psychiczną.

Lżejsze tony i humorystyczne akcenty wniesie jak zwykle wątek Bolka Kowalskiego (Tomasz Radawiec), który podejmie pewną ważną decyzję, jaka uruchomi cały ciąg komicznych perypetii.