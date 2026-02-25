Serial "Operacja Cannabis" pojawił się dziś, 25 lutego, na kanale Viaplay Filmy i Seriale, który w formie dodatkowej subskrypcji jest dostępny w serwisach Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

O czym jest serial?

Produkcja dokumentalna opowiada o historycznym odkryciu szwedzkich policjantów. Gdy w 2019 roku otrzymali zgłoszenie o serii dziwnych zdarzeń, które miały miejsce w jednej ze wsi, nie spodziewali się, że ta informacja doprowadzi do odnalezienia największej plantacji konopi indyjskich w Szwecji. Hodowano tam ponad 3 000 tych roślin o wartości ponad 20 milionów koron szwedzkich. W serialu można usłyszeć m.in. wypowiedzi policjantów i świadków, którzy przyczynili się do ukarania nieuczciwych plantatorów.

Reklama

Kto stoi za serialem?

Scenarzystą i współreżyserem serialu "Operacja Cannabis" jest Terje Carlsson ("Israel vs Israel"), któremu za kamerą pomagał Fredde Granberg ("Komisarz Späck").