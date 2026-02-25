Czwarty odcinek serialu "Metoda Wagnera" zadebiutuje na kanale 13 Ulica dziś, 25 lutego o godz. 22:00, a kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę, aż do finału sezonu 29 kwietnia.

O czym jest serial?

Kapitan César Wagner (Gil Alma) właśnie został przeniesiony do wydziału policji sądowej w Strasburgu na wschodzie Francji i próbuje odnaleźć się w nowym zespole. Towarzyszy mu doktor Elise Beaumont (Olivia Côte) – bezpośrednia, pewna siebie i bezkompromisowa patolożka sądowa. Wagner od pierwszego dnia wyznacza własne reguły gry: to oddany służbie policjant o dobrym sercu, zagorzały singiel i jednocześnie skrajny hipochondryk, całkowicie pochłonięty pracą. Jego nietypowe podejście szybko staje się wyzwaniem nie tylko dla podejrzanych, lecz także dla współpracowników. Hipochondria i obsesyjna drobiazgowość Wagnera często kłócą się z procedurami, a jego nieprzewidywalny styl zmusza wszystkich do ciągłego dostosowywania się. Elise nie zamierza mu jednak ustępować – z odwagą i ciętym dowcipem podważa jego decyzje na każdym kroku, wnosząc do śledztw energię i świeże spojrzenie. Razem tworzą duet równie chaotyczny, co skuteczny, który potrafi wpleść odrobinę humoru nawet w najtrudniejsze sprawy.

Reklama

Kto występuje w serialu?

Reklama

W serialu występują wspomniani już Gil Alma ("Jeden dzień", "Ares") i Olivia Côte ("Sea Shadows", "WOMEN!"), a także Etienne Diallo ("Głowa do góry", "Antracyt"), Amaury de Crayencour ("Just a Fling"), Pierre Raby ("Smoke Signals", "Perfumes"), Coralie Russier ("Le Varou"), Fanny Cottençon ("Etoile Du Nord"), Antonia de Renginger ("Flashback", "Tego lata stałam się piękna"), Joséphine de Meaux ("Nietykalny", "Szczęśliwe dni"), Soufiane Guerrab ("Lepsze jutro", "Lupin") oraz Samuel Labarthe ("The Divorce", "Miłość w zimnym klimacie").

Niezwykły kryminał

W serialu bohaterowie zmierzą się m.in. ze śmiercią lokalnej wschodzącej gwiazdy, rzekomym wampirem oraz zagadką tajemniczych podziemnych tuneli. Na ich drodze staną też rodzinne sekrety, polityczne skandale i zbrodnie, które wstrząsną Strasburgiem do głębi. "To wybuchowa mieszanka napięcia, humoru i chaosu – nie kolejny zwykły kryminał, lecz odważna, wciągająca wyprawa w najbardziej tajemnicze zakątki Alzacji" – zapewnia dystrybutor.