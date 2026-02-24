Film "Sami swoi. Początek" zabiera widzów w podróż do dzieciństwa i młodości Pawlaka i Kargula, bohaterów kultowej trylogii. To zupełnie nowa opowieść o nieznanych dotąd widzom wydarzeniach z życia dwóch rodzin, zanim los rzucił je na Ziemie Odzyskane.

"Sami swoi. Początek". Kto za tym stoi?

Film wyreżyserował Artur Żmijewski. Autorem scenariusza, podobnie jak w przypadku słynnej trylogii, jest Andrzej Mularczyk.

Na ekranie pojawiają się m.in. Adam Bobik, Karol Dziuba, Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka, Wojtek Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency.

"Sami swoi. Początek". Film na faktach?

Scenariusz powstał na podstawie książki "Każdy żyje jak umie" Andrzeja Mularczyka. To on napisał scenariusze do filmów, które stały się kultowymi. Mało kto wie jednak, że inspiracją zarówno dla trylogii, jak jej prequela były prawdziwe wydarzenia. Pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był stryj Andrzeja Mularczyka.

"Sami swoi. Początek". Gdzie oglądać?

Film dostępny jest od dziś, 24 lutego, w TVP VOD. Poza tym wciąż można go nabyć w wypożyczalniach Polsat Box Go, Player i Rakuten TV oraz obejrzeć w serwisie HBO Max. Na wszystkich tych platformach komedia cieszyła się wielką popularnością.