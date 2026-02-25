Dwa nowe odcinki serialu "Promethea", trzeci i czwarty, zadebiutują dziś, 25 lutego o godz. 21:00 na kanale SCI FI. Co za tym idzie, za tydzień w środę o tej samej porze, 4 marca, nastąpi finał sezonu.

O czym jest serial?

"Promethea" to kryminał, ale także opowieść o dorastaniu. Bohaterką serialu jest 17-letnia dziewczyna, którą ulega wypadkowi samochodowemu. Na całe szczęście wychodzi z tego bez większych obrażeń, ale traci pamięć. Nie wie, kim jest ani skąd pochodzi. Jedyne, co pamięta, to swoje dziwne imię: Promethea. Gdy trafia pod opiekę osób, które były sprawcami kolizji, zaczyna mieć wstrząsające wizje, łączące ją z nierozwiązaną jeszcze zbrodnią. Czy była jej świadkiem? A może jest współwinna? Tak jak wszyscy wokół, Promethea chce odkryć prawdę o sobie – zwłaszcza gdy zauważa, że ma zdumiewające fizyczne zdolności…

Z każdym odcinkiem na jaw wychodzą kolejne sekrety, a bohaterka coraz głębiej wchodzi w świat, w którym nic nie jest oczywiste. Wizje morderstwa w liceum, tajemnicze klucze i ukryte moce wciągają ją w niebezpieczne śledztwo w poszukiwaniu prawdy. Serial, pełen szokujących zwrotów akcji i wstrząsających odkryć, zachęca widza do kwestionowania rzeczywistości i stopniowo ujawnia tajemniczą przeszłość Promethei.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Faustine Harduin ("Happy End", "Wstrzymaj oddech"), a partnerują jej Thomas Jouannet ("Sophie Cross", "Nina"), Marie Josée Croze ("Nie mów nikomu", "Mirage"), Aymeric Fougeron ("Zaćmienie"), Samy Seghir ("The Traveller", "Było ich dziesięciu"), Camille Lou ("Cat's Eyes", "Antracyt"), Margot Heckmann ("Brocéliande"), Anthony Goffi ("The Elementary Particles"), Odile Vuillemin ("Profil", "Zabiłam, aby żyć") oraz Bakary Diombera ("Cena strachu", "Narkoprzygody Hediego i Cokemana").

Kto stoi za serialem?

Serial został wyprodukowany przez UCG Fiction dla Studio TF1. Autorami scenariusza są Nicolas Jean, Claire Kanny, Fabien Adda i Solenn Le Priol, z udziałem Christophe'a Camposa.