Trzyodcinkowa serial "Doda" jest dostępna w całości od dziś, piątku, 20 lutego 2026 roku na Prime Video.

Kulisy dwóch dekad skandali

"Serial przedstawi Dodę jako bezkompromisową artystkę, która nieustannie dąży do celu, bez względu na koszty – od jej debiutu w Teatrze Buffo po decyzję o zakończeniu kariery muzycznej" – czytamy w informacji prasowej.

Serial "Doda" zapowiadany jest jako"autentyczny, szczery portret artystki, który odsłania kulisy kryjące się za dwoma dekadami nagłówków, medialnych konfliktów, skandali i nieustającego dążenia do sukcesu. Serial ujawnia nieznane dotąd oblicze Dody, ukazując pełen kontrastów obraz życia wokalistki – od momentów triumfu po bolesne doświadczenia, które trwale odcisnęły ślad na jej charakterze i twórczości. To historia o odporności, kruchości, samotności, presji oczekiwań i cenie, jaką płaci się za życie w świetle reflektorów".

Znane twarze w obsadzie serialu

Dzięki szczerym rozmowom, dostępowi do prywatnych archiwów, niepublikowanym wcześniej materiałom oraz komentarzom kluczowych postaci polskiego show biznesu, serial ma stopniowo odsłaniać kolejne oblicza Dody, jak i brutalną twarz branży rozrywkowej. W produkcji pojawiają się osoby, które towarzyszyły Rabczewskiej na różnych etapach jej życia i kariery – rodzina, przyjaciele, artyści, dziennikarze oraz czołowi przedstawiciele polskiej branży rozrywkowej, wśród nich m.in. Justyna Steczkowska, Janusz Józefowicz, Michał Wiśniewski i pierwszy chłopak Doroty – Damian Pikus, a także goście, których perspektywy często zaskakują i kontrastują z punktem widzenia samej bohaterki.

Pierwsze takie bolesne wyznania

"Dokument ukazuje życie Doroty z zupełnie nowej perspektywy, dalekiej od utrwalonego w mediach wizerunku. Spotkania z bliskimi okrywają nieznane dotąd aspekty życia Rabczewskiej, a artystka po raz pierwszy otwarcie mówi o najtrudniejszych momentach swojej historii" – informuje Prime Video.

Kto stoi za serialem o Dodzie?

Producentem serialu dla Prime Video jest Papaya Films. Producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki, a reżyserką – Eliza Kubarska – doświadczona dokumentalistka, autorka nagradzanych filmów: "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia Wyprawa", "Badjao. Duchy z morza", "K2. Dotknąć nieba", "Ściana Cieni".

Serial o Dorocie "Dodzie" Rabczewskiej jest kolejną odsłoną współpracy Prime Video i Papaya Films po dokumentach o polskich piłkarzach: Wojciechu Szczęsnym ("Szczęsny"), Kubie Błaszczykowskim ("Kuba") i Robercie Lewandowskim ("Lewandowski – Nieznany").