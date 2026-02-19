"Piknik pod Wiszącą Skałą" w nowej wersji 4K można było oglądać w lipcu 2025 w polskich kinach, ale dopiero w lutym 2026 film pojawił się na platformach VOD.

Gdzie można obejrzeć arcydzieło?

"Piknik pod Wiszącą Skałą" jest obecnie dostępny dla abonentów Playera, a także w naprawdę niskich cenach (od 8 do 14,90 zł) w wypożyczalniach Premiery CANAL+, Polsat Box Go, TVP VOD i Nowe Horyzonty VOD.

Jeden z najbardziej zmysłowych filmów w historii

"Piknik pod Wiszącą Skałą" to jeden z najbardziej zmysłowych i hipnotyzujących filmów w historii kina. Raz obejrzany, pozostaje w pamięci na zawsze. Peter Weir – późniejszy twórca "Truman Show" i "Stowarzyszenia Umarłych Poetów" – tworzy kino gęstej atmosfery i niepokoju. "Piknik pod Wiszącą Skałą" to zresztą duchowy przodek "Przekleństw niewinności" Sofii Coppoli i dzieł Davida Lyncha, w którym odbija się echo nienazwanych pragnień, zagubienia i czegoś, co wymyka się prostej logice – zauważa dystrybutor, firma Gutek Film.

Film jak sen. "Od tej pory nic już nie będzie takie samo"

Rok 1900. W dzień świętego Walentego grupa uczennic z elitarnej wiktoriańskiej szkoły z internatem wyrusza pod opieką nauczycielek na wycieczkę do Wiszącej Skały, wulkanicznej formacji położonej w sercu australijskiego buszu. Tam, pod rozedrganym od upału niebem, wydarza się coś niewyjaśnionego – czas się rozmywa, przestrzeń ulega zakrzywieniu, a natura zaczyna oddziaływać na ciała i umysły młodych kobiet. Czy to pradawny rytuał? Zbiorowa halucynacja? A może, jak pisał Edgar Allan Poe: "To, co widzimy i czym się zdajemy, jest snem, który w innym śnie snujemy"? Jedno jest pewne: od tej pory nic już nie będzie takie samo.

Widzowie wprowadzeni w hipnotyczny trans

Jest coś w "Pikniku pod Wiszącą Skałą", co nie daje spokoju. Co sprawia, że wraca się do tego filmu, jak do przerwanego snu. Niepokojący, zmysłowy, obsesyjny – kultowy film Petera Weira z 1975 roku to opowieść o niewinności i jej utracie, o młodości stłumionej przez konwenans, o kobiecej cielesności i sile tego, co nieświadome. Miłośnicy stylu coquette, vintage’owych wnętrz, koronkowych sukienek, suszonych kwiatów i subtelnej grozy znajdą tu swoje estetyczne niebo i piekło zarazem. A wygrywany na fletni Pana i organach muzyczny motyw przewodni wprowadzi widzów w hipnotyczny trans – zapewnia Gutek Film.