"Spędził ostatnie dni w otoczeniu najbliższych przyjaciół, oddanej żony i dwóch córek, które były centrum jego świata" – przekazali przedstawiciele artysty, podkreślając jego zaangażowanie w walkę o większą świadomość i badania nad ALS.

Od "lekarza" z telewizji do pacjenta z ALS

Eric Dane był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy amerykańskich seriali medycznych. Zdobył popularność jako dr Mark Sloan, "McSteamy", w "Chirurgach", gdzie występował w latach 2006–2012 i gościnnie w 2021 r. Później wcielił się w Cala Jacobsa w głośnej "Euforii" oraz kapitana Toma Chandlera w "Ostatnim okręcie”.

Reklama

Możecie mnie znać z telewizji, gdzie gram lekarza. Dziś jestem tu jako pacjent walczący z ALS – mówił aktor w czerwcu 2025 roku w Waszyngtonie. Jesienią otrzymał tytuł rzecznika roku ALS Network.

Widzowie polscy znali Dane'a m.in. ze wspomnianych tytułów oraz filmu "X-Men: Ostatni bastion" ("X-Men: The Last Stand"). Rola Multiple Mana z serii X-Men ugruntowała jego status ikony popkultury przełomu dekad.

Reklama

Wspomnienia aktora jeszcze w tym roku

Pod koniec 2026 r. ma ukazać się wspomnieniowa książka aktora "Book of Days".

Chcę uchwycić chwile, które mnie ukształtowały (…) jeśli to pomoże komuś odnaleźć sens, warto opowiedzieć tę historię – podkreślał.

Eric Dane pozostawił żonę Rebeccę Gayheart – znaną amerykańską aktorkę i modelkę – i dwie córki.